Slováci, pozrite nahor: Ďalšie mesto bude kontrolovať občanov policajným dronom

veľký brat

Ilustračná foto: Pexels

Michaela Olexová
TASR
Môže sa využívať napríklad pri kontrolách v záhradkárskych oblastiach a pri kontrole areálov základných a materských škôl.

Mestská polícia (MsP) v Nitre začne pri svojej činnosti využívať dron. Ako informovala na sociálnej sieti, na jeho obsluhu bolo vyškolených päť príslušníkov. Operátor dronu tak môže byť k dispozícii 24 hodín denne.

MsP plánuje nové zariadenie využívať najmä na zvýšenie bezpečnosti v Nitre. Dron bude využívaný najmä pri hľadaní osôb, predovšetkým v ťažkých a zarastených terénoch.

„Jeho efektivita dokáže v takýchto prípadoch nahradiť desiatky príslušníkov,“ uviedla MsP.

Bude kontrolovať oslavy, zhromaždenia aj záhradkárske oblasti

Dron bude okrem toho slúžiť aj pri kontrole verejného poriadku na oslavách, zhromaždeniach, protestoch a iných mestských podujatiach.

Ilustračná foto: TASR/AP

Môže sa tiež využívať ako prevencia proti krádežiam, poškodzovaní majetku a znečisťovaní verejného priestranstva, napríklad pri kontrolách v záhradkárskych oblastiach a pri kontrole areálov základných a materských škôl.

Podľa MsP je možné dron využívať aj pri kontrolách miest, kde často dochádza k vynášaniu nebezpečného odpadu a tvoreniu čiernych skládok.

„Jeho použitie je možné aj v rôznych iných prípadoch a na rôznych miestach, kde zefektívni prácu našich príslušníkov,“ doplnila MsP.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
„To čo sú za ceny v Bratislave?“ pýta sa Slovák, ktorý sa na týždeň vrátil…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii
62-ročného vraha sledovali na TikToku tisíce: Stretol sa so ženou a zrazu zmizla, zabíjal brokovnicou
Tip na film
62-ročného vraha sledovali na TikToku tisíce: Stretol sa so ženou a zrazu zmizla, zabíjal brokovnicou
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
1 na 1
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Útok na Irán
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00
Na nože
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00
Anna Mária s partnerom bývajú v zrube na východe Slovenska: Dom bol poskladaný za týždeň, cena za m² je od 600 eur
Anna Mária s partnerom bývajú v zrube na východe Slovenska: Dom bol poskladaný za týždeň, cena za m² je od 600 eur
Únos storočia: Jedno z najslávnejších bábätiek ukradli rodičom z postieľky, žiadali obrovské výkupné
Únos storočia: Jedno z najslávnejších bábätiek ukradli rodičom z postieľky, žiadali obrovské výkupné

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac