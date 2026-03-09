Slováci, pozrite nahor: Ďalšie mesto bude kontrolovať občanov policajným dronom

Mestská polícia (MsP) v Nitre začne pri svojej činnosti využívať dron. Ako informovala na sociálnej sieti, na jeho obsluhu bolo vyškolených päť príslušníkov. Operátor dronu tak môže byť k dispozícii 24 hodín denne.
MsP plánuje nové zariadenie využívať najmä na zvýšenie bezpečnosti v Nitre. Dron bude využívaný najmä pri hľadaní osôb, predovšetkým v ťažkých a zarastených terénoch.
„Jeho efektivita dokáže v takýchto prípadoch nahradiť desiatky príslušníkov,“ uviedla MsP.
Bude kontrolovať oslavy, zhromaždenia aj záhradkárske oblasti
Dron bude okrem toho slúžiť aj pri kontrole verejného poriadku na oslavách, zhromaždeniach, protestoch a iných mestských podujatiach.
Môže sa tiež využívať ako prevencia proti krádežiam, poškodzovaní majetku a znečisťovaní verejného priestranstva, napríklad pri kontrolách v záhradkárskych oblastiach a pri kontrole areálov základných a materských škôl.
Podľa MsP je možné dron využívať aj pri kontrolách miest, kde často dochádza k vynášaniu nebezpečného odpadu a tvoreniu čiernych skládok.
„Jeho použitie je možné aj v rôznych iných prípadoch a na rôznych miestach, kde zefektívni prácu našich príslušníkov,“ doplnila MsP.
