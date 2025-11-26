Slováci plánujú minúť viac: Ľudia priznali, koľko ich budú stáť vianočné darčeky. V nakupovaní nastala zásadná zmena

Vianočné darčeky čoraz viac nakupujeme online. Prekvapivé je však, odkiaľ.

Slováci nad 18 rokov tento rok plánujú minúť na vianočné darčeky v priemere 220 eur, kým vlani to bolo iba 204 eur. Vyplýva to z prieskumu, ktorý vykonala agentúra 2mouse v novembri 2025 na vzorke 414 respondentov pre občianske združenie E-commerce Slovakia.

Z prieskumu tiež vyplýva, že ľudia s nižším príjmom plánujú na nákupy dať až o 100 eur menej. Kým teda priemerná suma stúpa podobne ako ceny v obchodoch, neplatí, že všetci si budú môcť dovoliť toľko, čo vlani.

Na Vianoce však svojej rodine a blízkym naďalej dáva darčeky takmer každý, až 88 % respondentov. Najviac ľudí dáva hotovosť, aby si obdarovaní sami vybrali, čo najviac potrebujú.

Ďalšími najčastejšími darčekmi sú kozmetika, oblečenie, knihy či hračky, nasledované darčekovými poukážkami do obľúbených obchodov. Zážitkové darčeky, šperky či elektroniku dávajú len 2 % ľudí, vlastnoručne vyrobené darčeky iba 1 %.

Hoci sa priemerná výška nákupu oproti minulému roku zvýšila, v niektorých odpovediach respondentov badať subjektívne plány nakupovať menej. Vyjadrilo ich 18 % respondentov, 65 % Slovákov plánuje nakupovať rovnako ako minulé Vianoce a len 8 % viac.

Online nákupy na vzostupe

Aj tieto Vianoce rastie popularita e-shopov a online nakupovania. Oproti rovnakému prieskumu z roku 2022 sa však zmenili preferencie pri doručovaní tovaru. Kým pred tromi rokmi až 74 % ľudí preferovalo doručovanie kuriérom priamo domov, dnes je tento spôsob na rovnakej úrovni ako vyzdvihnutie tovaru na výdajnom mieste alebo z výdajných boxov, pričom všetky aspoň niekedy využíva 51 % až 57 % zákazníkov. Popularita osobného odberu na predajni alebo zasielania klasickou poštou výrazne klesá.

Až takmer polovica (46 %) ľudí si vždy počká na zľavové akcie a len 11 % nakupuje spontánne. Väčšinou z e-shopov, z ktorých majú ľudia dobré predchádzajúce skúsenosti, ponúkajú spoľahlivý zákaznícky servis alebo majú dobré hodnotenie na cenových porovnávačoch či iných platformách a ponúkajú preferované metódy doručenia či platby.

Čínski giganti zatienili aj Amazon

Rastie obľuba čínskych e-shopov a trhovísk. Marketplace Temu napríklad vykázal druhú najväčšiu znalosť medzi Slovákmi a aspoň raz za týždeň alebo viackrát za mesiac z neho nakupuje až 16 % ľudí. Temu, AliExpressu či Sheinu dokonca Slováci dôverujú viac než Amazonu alebo eBay.

Dôvody nákupu sú zrejmé, až 75 % zákazníkov v nich nakupuje pre nižšiu cenu než v slovenských e-shopoch. Robia tak napriek tomu, že až 56 % z oslovených respondentov si myslí, že tovar z čínskych e-shopov môže obsahovať zakázané látky a 65 % uznáva, že produkty nepodliehajú rovnakým kontrolám ako tovar zo slovenských alebo európskych e-shopov.

Problémy s kvalitou dokazujú aj predchádzajúce skúsenosti zákazníkov. Až 41 % z nich malo v minulosti s tovarom z čínskeho e-shopu nejaký problém – najčastejšie im prišiel nekvalitný tovar (22 %), taký, ktorý sa nezhodoval s obrázkom v e-shope (13 %) alebo zásielka meškala či vôbec neprišla.

