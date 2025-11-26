Pozor na vianočné zásielky: Posledný termín sa blíži. Pošta varuje pred meškaním, toto musíte stihnúť do sviatkov

Posledný termín na odoslanie zásielok s garanciou doručenia do Vianoc prostredníctvom Slovenskej pošty (SP) je tento rok 19. decembra. Odberná lehota zásielky predstavuje 18 dní. Ak si ju odberateľ nestihne vyzdvihnúť zo samoobslužného zariadenia, kde je uložená štandardne pár dní, nevráti sa späť odosielateľovi a odložená bude na pošte. Informovala o tom v stredu hovorkyňa SP Eva Peterová.
Upozornila, že doručenie zásielky do zahraničia môže ovplyvniť vyťaženosť letísk, dopravcov, colných úradov aj preťaženie poštovej siete v cieľovej krajine. „Slovenská pošta preto nemôže garantovať doručenie do Vianoc ani pri dodržaní odporúčaných termínov najneskoršieho podania zásielky. Klientom preto odporúča podať ich čo najskôr,“ zdôraznila hovorkyňa.
Čas závisí od formy prepravy
Podľa typu dopravy a miesta doručenia v zahraničí má pošta stanovených niekoľko termínov, ktoré by mali zaručiť doručenie zásielky do Vianoc. Pri pozemnej preprave do Česka, Maďarska, Rakúska či Nemecka zásielky putujú výlučne po zemi, bez potreby leteckých kapacít. Ide o najstabilnejšiu formu prepravy, preto je posledný termín podania 19. decembra.
Pri európskych krajinách, kde zásielky neprechádzajú colnou kontrolou a putujú letecky, je odporúčaný termín podania do 16. decembra. Zásielky do zvyšku sveta, napríklad do USA, Kanady, Spojeného kráľovstva, Ázie, Austrálie či Afriky, prechádzajú colným konaním v cieľovej krajine. To môže výrazne predĺžiť doručenie, SP preto odporúča ako posledný termín podania 12. decembra.
Ak môžete, podajte elektronicky
Najvýhodnejšie je podľa hovorkyne podať balík elektronicky, a to cez mobilnú aplikáciu Slovenskej pošty alebo ePodací hárok. „Po vyplnení údajov o zásielke a zaplatení aplikácia vygeneruje adresný štítok alebo kód, ktorý stačí nalepiť či napísať na zásielku. Následne ju už len pošlete cez ktorýkoľvek BalíkoBOX, alebo uložíte na označené miesto na hociktorej kamennej pobočke – bez čakania. Expres zásielku je možné odoslať aj cez kuriéra,“ priblížila Peterová.
Zvážte aj poistenie
Expres zásielky sú automaticky poistené do 1000 eur, s možnosťou navýšenia do 20.000 eur. Balíky poistenie v cene nemajú, preto SP odporúča pripoistiť ich, čo je možné do sumy 500 eur.
„Pri nepoistenej zásielke sa v prípade jej straty alebo poškodenia poskytne náhrada len do výšky dvojnásobku najnižšej ceny za balík za každých, aj začatých 500 gramov obsahu, konkrétne 3,10 eura za každých 500 g obsahu. Ak je balík poistený, klient má nárok na náhradu škody až do výšky skutočnej hodnoty odosielaného tovaru, maximálne 500 eur,“ doplnila hovorkyňa.
