Pozor na vianočné zásielky: Posledný termín sa blíži. Pošta varuje pred meškaním, toto musíte stihnúť do sviatkov

Ilustračná foto: Profimedia

Martin Cucík
TASR
Ak chcete poslať balík do Vianoc, toto sú odporúčania od Slovenskej pošty.

Posledný termín na odoslanie zásielok s garanciou doručenia do Vianoc prostredníctvom Slovenskej pošty (SP) je tento rok 19. decembra. Odberná lehota zásielky predstavuje 18 dní. Ak si ju odberateľ nestihne vyzdvihnúť zo samoobslužného zariadenia, kde je uložená štandardne pár dní, nevráti sa späť odosielateľovi a odložená bude na pošte. Informovala o tom v stredu hovorkyňa SP Eva Peterová.

Upozornila, že doručenie zásielky do zahraničia môže ovplyvniť vyťaženosť letísk, dopravcov, colných úradov aj preťaženie poštovej siete v cieľovej krajine. „Slovenská pošta preto nemôže garantovať doručenie do Vianoc ani pri dodržaní odporúčaných termínov najneskoršieho podania zásielky. Klientom preto odporúča podať ich čo najskôr,“ zdôraznila hovorkyňa.

Čas závisí od formy prepravy

Podľa typu dopravy a miesta doručenia v zahraničí má pošta stanovených niekoľko termínov, ktoré by mali zaručiť doručenie zásielky do Vianoc. Pri pozemnej preprave do Česka, Maďarska, Rakúska či Nemecka zásielky putujú výlučne po zemi, bez potreby leteckých kapacít. Ide o najstabilnejšiu formu prepravy, preto je posledný termín podania 19. decembra.

Ilustračná foto: Unsplash

Pri európskych krajinách, kde zásielky neprechádzajú colnou kontrolou a putujú letecky, je odporúčaný termín podania do 16. decembra. Zásielky do zvyšku sveta, napríklad do USA, Kanady, Spojeného kráľovstva, Ázie, Austrálie či Afriky, prechádzajú colným konaním v cieľovej krajine. To môže výrazne predĺžiť doručenie, SP preto odporúča ako posledný termín podania 12. decembra.

Ak môžete, podajte elektronicky

Najvýhodnejšie je podľa hovorkyne podať balík elektronicky, a to cez mobilnú aplikáciu Slovenskej pošty alebo ePodací hárok. „Po vyplnení údajov o zásielke a zaplatení aplikácia vygeneruje adresný štítok alebo kód, ktorý stačí nalepiť či napísať na zásielku. Následne ju už len pošlete cez ktorýkoľvek BalíkoBOX, alebo uložíte na označené miesto na hociktorej kamennej pobočke – bez čakania. Expres zásielku je možné odoslať aj cez kuriéra,“ priblížila Peterová.

Zvážte aj poistenie

Expres zásielky sú automaticky poistené do 1000 eur, s možnosťou navýšenia do 20.000 eur. Balíky poistenie v cene nemajú, preto SP odporúča pripoistiť ich, čo je možné do sumy 500 eur.

Pri nepoistenej zásielke sa v prípade jej straty alebo poškodenia poskytne náhrada len do výšky dvojnásobku najnižšej ceny za balík za každých, aj začatých 500 gramov obsahu, konkrétne 3,10 eura za každých 500 g obsahu. Ak je balík poistený, klient má nárok na náhradu škody až do výšky skutočnej hodnoty odosielaného tovaru, maximálne 500 eur,“ doplnila hovorkyňa.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Skontrolujte si poštové schránky: Prísť vám môže dôležitý doklad. Zmeny musíte nahlásiť aj zamestnávateľovi

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Tieto seriály ste milovali aj vy, podľa ľudí sú odpad: Boli súčasťou nášho detstva, no majú brutálne zlé hodnoteniaTieto seriály ste milovali aj vy, podľa ľudí sú odpad: Boli súčasťou nášho detstva, no majú brutálne zlé hodnotenia
Bolesti tíšil vodkou a kokaínom, telo mal z AIDS takmer vysušené. Takto vyzerali posledné dni Freddieho MercuryhoBolesti tíšil vodkou a kokaínom, telo mal z AIDS takmer vysušené. Takto vyzerali posledné dni Freddieho Mercuryho
Navštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Milujú ju ľudia z celého sveta, skrýva aj tradičnú reštauráciuNavštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Milujú ju ľudia z celého sveta, skrýva aj tradičnú reštauráciu
Kratom od 2 eur a záhadná „marihuana“ za 9: Skúšali sme automat, ktorý nahneval Slovákov. Dostanú sa k nemu aj detiKratom od 2 eur a záhadná „marihuana“ za 9: Skúšali sme automat, ktorý nahneval Slovákov. Dostanú sa k nemu aj deti
Simona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýbaSimona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýba
Andreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisícAndreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisíc
Toto málo známe a očarujúce vianočné európske mesto patrí medzi superlacné destinácie: Jednoducho ho musíte navštíviťToto málo známe a očarujúce vianočné európske mesto patrí medzi superlacné destinácie: Jednoducho ho musíte navštíviť
Prvá guľka trafila krk, druhá vystrelila mozog. Vraždu prezidenta Johna F. Kennedyho dodnes sprevádzajú konšpiráciePrvá guľka trafila krk, druhá vystrelila mozog. Vraždu prezidenta Johna F. Kennedyho dodnes sprevádzajú konšpirácie
Nová predajňa Biedronky v malej obci je takmer hotová. Diskontný reťazec posilní svoju pozíciu okolo hlavného mestaNová predajňa Biedronky v malej obci je takmer hotová. Diskontný reťazec posilní svoju pozíciu okolo hlavného mesta
Jedli vlastné deti aj mŕtvoly, z vychudnutia zapáchali: Stalin spôsobil na Ukrajine šialený hladomor, snažil sa ho utajiťJedli vlastné deti aj mŕtvoly, z vychudnutia zapáchali: Stalin spôsobil na Ukrajine šialený hladomor, snažil sa ho utajiť
Poliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojnyPoliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojny
Strávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vecStrávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vec

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac