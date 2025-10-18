Trump mal odmietnuť Zelenského požiadavku o dodaní Tomahawkov. Prezidenti sa dohodli na dôležitej veci

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa včera stretol so svojím americkým náprotivkom Donaldom Trumpom a hovorili spolu aj o dodaní rakiet dlhého doletu. Dohodli sa však, že o tom zatiaľ nebudú verejne hovoriť. Zelenskyj to povedal na improvizovanej tlačovej konferencii po skončení ich stretnutia v Bielom dome, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru Reuters.
„Samozrejme, hovorili sme aj o raketách dlhého doletu, ale k tomu sa nechcem vyjadrovať, pretože sme sa dohodli, že o tom nebudeme hovoriť. Spojené štáty nechcú eskaláciu, takže k tomu sa nebudem vyjadrovať,“ uviedol Zelenskyj. O raketách Tomahawk sa bude podľa neho ďalej rokovať, odhad ich dodávky je „realistický“. Rusko sa bojí, že by Ukrajina mohla tieto rakety získať, preto podniká kroky, ktoré by tomu zabránili.
Rusko sa vraj bojí
„Myslím si, že Rusko sa bojí Tomahawkov. Naozaj sa bojí, pretože je to silná zbraň. A vedia, čo máme, aký druh zbrane máme, chápu tú kombináciu s Tomahawkami… A preto sa tejto kombinácie boja. Chápu, čo dokážeme,“ povedal Zelenskyj.
Uniknuté informácie však hovoria iné. Prezident USA Donald Trump vraj počas piatkového stretnutia so Zelenským povedal, že zatiaľ nemá v úmysle poskytnúť Ukrajine rakety s dlhým doletom Tomahawk, keďže uprednostňuje diplomaciu. TASR o tom informuje na základe správy portálu Axios odvolávajúceho sa na dva nemenované zdroje oboznámené s obsahom stretnutia oboch prezidentov.
Portál Axios konštatuje, že Zelenskyj dúfal, že z Washingtonu odíde s prísľubom nových zbraní pre Ukrajinu, no ukázalo sa, že Trump bol deň po dlhom telefonickom rozhovore s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v úplne inom rozpoložení. Podľa zdrojov z Axiosu Trump jasne povedal, že jeho prioritou je teraz diplomacia a verí, že poskytnutie rakiet Tomahawk Kyjevu by ju mohlo podkopať.
Jeden zo zdrojov uviedol, že stretnutie prezidentov „nebolo jednoduché“, iný ho dokonca označil za „zlé“. „Nikto nekričal, ale Trump bol tvrdý,“ povedal jeden zdroj. V niektorých momentoch bolo rokovanie „trochu emotívne“, dodal.
Najcitlivejšou a najzložitejšou otázkou akýchkoľvek rokovaní s Ruskom budú územia. Ukrajina chce najprv prímerie a potom rokovania, čo Trump chápe. Zelenskyj povedal, že je ochotný stretnúť sa s Putinom v „akejkoľvek forme“. Otvorený je bilaterálnemu aj trojstrannému stretnutiu. „Som otvorený akýmkoľvek formátom, ktoré nás môžu priblížiť k mieru,“ konštatoval.
