Skvelé správy pre vodičov: Vaše peňaženky zostanú plné. Takto nebudete mať hlavu v smútku

Analytici majú dobré správy pre slovenských motoristov. V druhej polovici leta by mali ceny benzínov a motorovej nafty klesať. Vodiči tak budú tankovať stále lacnejšie ako v minulom roku.
„Pre domáci vývoj palív očakávame, že druhá polovica leta môže priniesť opätovný pokles, a to najmä pri cenách benzínu. Vodiči tak túto letnú sezónu budú naďalej tankovať medziročne o viac ako 5 % výhodnejšie,“ uviedol pre SITA analytik 365.bank Tomáš Boháček.
Analytik finančných trhov XTB Matej Bajzík budúci týždeň predpokladá mierny pokles cien pohonných látok z dôvodu klesajúcich cien ropy. Ceny benzínov a motorovej nafty budú podľa neho oscilovať na úrovni približne 1 až 2 centy za liter benzínu či nafty.
„Opätovný pokles cien ropy bude pozitívnym faktorom pre dovolenkárov aj dopravcov, najmä ak sa nižšie ceny ropy udržia viacero týždňov. Potvrdili sa dodatočné clá na niektoré krajiny, a ak sa potvrdia ďalšie clá na Čínu a bude pokračovať zvyšovanie produkcie ropného kartelu OPEC, ceny ropy a teda aj pohonných hmôt by mohli klesať,“ dodal Bajzík.
Takto budete dovolenkovať s plnou peňaženkou
Cenové rozdiely pohonných látok medzi krajinami ostávajú výraznejšie aj na začiatku augusta, hoci medzitýždenný vývoj bol relatívne stabilný, upozornil Boháček. Aj naďalej podľa neho platí, že najlacnejší benzín natankujú slovenskí motoristi v Bulharsku (1,23 €/l), kde je aktuálna úspora oproti domácim cenám až 28 centov na liter. Výhodne vychádza tankovanie aj v Poľsku (1,38 €/l), Rumunsku (1,38 €/l) či Česku (1,41 €/l), kde sa ceny pohybujú približne o 10 až 13 centov nižšie ako doma.
Na opačnom konci spektra sú Grécko (1,75 €/l) a Taliansko (1,71 €/l), kde si vodiči priplatia 20 až 24 centov za liter, teda pri plnej nádrži aj 10 až 12 eur navyše.
Nafta zostáva najvýhodnejšia rovnako v Bulharsku (1,23 €/l), pričom rozdiel oproti slovenskej cene je až – 0,25 €/l, čo je najväčší cenový odstup v rámci porovnania. Lacnejšie ako doma natankujeme naftu aj v Česku (- 0,09 €/l) a v Poľsku (- 0,07 €/l), zatiaľ čo v Maďarsku, Rakúsku či Grécku sa ceny pohybujú nad našou úrovňou o 4 až 8 centov. Taliansko opäť vyčnieva s výrazne vyššou cenou na úrovni 1,65 €/l, teda o 17 centov drahšou ako doma.
„Z pohľadu motoristu sa tak stále oplatí tankovať najmä pri prejazde cez Poľsko, Česko či Bulharsko. Pri cestách na juh Európy smerom do Chorvátska, Grécka alebo Talianska sa však ekonomicky najviac vyplatí natankovať doplna ešte na Slovensku, kde sú ceny v porovnaní s týmito krajinami nižšie,“ dodal Boháček.
Zaujímavými ostávajú podľa neho Maďarsko a Slovinsko, kde sú rozdiely voči slovenským cenám len minimálne – rádovo v jednotkách centov –, čo znamená, že tankovanie závisí skôr od momentálnej dostupnosti, ako od úspory.
Priemerné ceny štandardného benzínu sa na domácich čerpacích staniciach v 31. týždni tohto roka podľa údajov Štatistického úradu SR zmenili iba minimálne. Cena štandardného natural 95-oktánového benzínu sa v priemere predávala naďalej za 1,512 €/l a liter motorovej nafty sme v rovnakom období zakúpili v priemere za cenu 1,484 €/l.
