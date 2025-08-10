52 % Slovákov si finančne pohoršilo: Mnohí sa museli obmedziť, cítime to každý deň

Ilustračná foto: interez.sk (Matej Mensatoris)

Michaela Olexová
TASR
Radšej ani nepomyslieť na veľké investície.

Vyššie mesačné výdavky Slovákov v porovnaní s minulým rokom vplývajú aj na financovanie vecí mimo bežnej spotreby. Väčšiu investíciu ešte v tomto roku neplánuje 56 % ľudí, zatiaľ čo vlani ich bolo v rovnakom období 40 %. Klesla pritom deklarovaná kúpyschopnosť v rôznych oblastiach, napríklad pri kúpe nehnuteľnosti, auta či drahšej elektroniky. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu, ktorý v júni tohto roka na vzorke 1000 respondentov realizovala agentúra Ipsos pre Home Credit Slovakia.

Svoju aktuálnu finančnú situáciu hodnotí oproti roku 2024 ako horšiu viac ako polovica Slovákov (52 %).

Mnohí uvádzajú, že museli celkovo obmedziť všetky svoje výdavky, čo sa prejavuje aj v prípade väčších investícií.

Neplánujeme nový nábytok, rekonštrukciu ani elektroniku

Počet ľudí, ktorí neplánujú väčšiu investíciu, medziročne stúpol o 16 percentuálnych bodov (p. b.), keďže vlani ich bolo 40 %. Vo väčšej miere sa to prejavuje vo vekovej kategórii od 54 do 65 rokov a taktiež v prípade tých, ktorí žijú v domácnosti sami,“ priblížil analytik Home Creditu Jaroslav Ondrušek.

Ilustračná foto: JIP, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Zatiaľ čo vlani plánovalo investovať do vybavenia domácnosti v podobe drahších spotrebičov či nábytku 22 % opýtaných, tento rok je to len 10 %. V prípade rekonštrukcie nehnuteľnosti ide taktiež o pokles, a to zo 17 na 14 %, pri kúpe nehnuteľnosti z 5 na 3 %. Deklarovaná kúpyschopnosť elektroniky klesla podľa prieskumu z 13 na 8 % a automobilu z 12 na 6 %.

Pri otázke, ako by chceli ľudia na Slovensku prípadné väčšie investície financovať, najčastejšie spomínajú úspory (53 %), nasledujú mesačné výplaty členov domácnosti. Ďalej je to kombinácia pôžičky, úspor a výplaty (22 %). Samotnú pôžičku spomenulo 11 % respondentov.

„Zo svojich úspor hodlajú vo vyššej miere financovať väčšie investície najmä ľudia žijúci v západnej časti Slovenska, taktiež obyvatelia miest, a to s počtom od 20-tisíc do 100-tisíc a tiež vysokoškolsky vzdelaní ľudia,“ vymenoval Ondrušek.

Výsledky prieskumu ukázali aj to, že mnohí Slováci už tento rok majú osobnú skúsenosť s nejakou formou novej pôžičky z banky či nebankovej spoločnosti. Najčastejšie išlo o spotrebiteľský úver (9 %), potom to bol nákup tovaru na splátky a kreditná karta (obidve 8 %). Nasledovali krátkodobá a neúčelová pôžička (6 %), lízing na auto či hypotéka (5 %).

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Na Slovensku zbankrotovalo 3-ročné dieťa: Dlhy v tomto regióne neobišli ani škôlkara

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Pivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravenáPivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravená
Na hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchuNa hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchu
Prosila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcamiProsila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcami
Natália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domuNatália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domu
Európsku Burj Khalifu máme na skok od hranice: Najvyššiu budovu staval tajomný slovenský miliardár, stála 300 miliónovEurópsku Burj Khalifu máme na skok od hranice: Najvyššiu budovu staval tajomný slovenský miliardár, stála 300 miliónov
Exkluzívne Gruzínec Mamulašvili o údajnom prevrate: Je to Ficova lož. Ani ma nezaradili na zoznam ľudí so zákazom vstupuExkluzívne Gruzínec Mamulašvili o údajnom prevrate: Je to Ficova lož. Ani ma nezaradili na zoznam ľudí so zákazom vstupu
Z hlavy mu stúpal dym, všade smrdelo zhorené mäso: Takto prebiehala prvá poprava v elektrickom kresleZ hlavy mu stúpal dym, všade smrdelo zhorené mäso: Takto prebiehala prvá poprava v elektrickom kresle
Pýtali sme sa, ako sa zmenila kultúra „rok po“ odvolaniach: Odpovedali Šáteková, Dangl, Hajdu a ďalšie osobnostiPýtali sme sa, ako sa zmenila kultúra „rok po“ odvolaniach: Odpovedali Šáteková, Dangl, Hajdu a ďalšie osobnosti
Pivo za 2 eurá a rezeň za 11,50: Navštívili sme nádrž, ktorej hovoria „Slovenské more“. Ostali nám však oči pre plačPivo za 2 eurá a rezeň za 11,50: Navštívili sme nádrž, ktorej hovoria „Slovenské more“. Ostali nám však oči pre plač
Najskôr padol výstrel, až potom výkrik „zbraň“: Expert zhodnotil prácu ochranky pri atentáte na Fica, toto si myslíNajskôr padol výstrel, až potom výkrik „zbraň“: Expert zhodnotil prácu ochranky pri atentáte na Fica, toto si myslí
Na hodinkách bolo 8:15 a na Hirošimu padala atómová bomba Little Boy. Toto sa dialo v momente výbuchuNa hodinkách bolo 8:15 a na Hirošimu padala atómová bomba Little Boy. Toto sa dialo v momente výbuchu
Najsevernejšie „mesto duchov“ v arktickej tundre: Sovieti v Európe zarobili 7-krát viac ako ostatní, pohľad naň vás vydesíNajsevernejšie „mesto duchov“ v arktickej tundre: Sovieti v Európe zarobili 7-krát viac ako ostatní, pohľad naň vás vydesí

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Zobraziť viac