Skvelá správa pre túto skupinu Slovákov: Hlas – SD im chce navýšiť jeden príspevok až o 50 %. Možno ste medzi nimi aj vy

Strana Hlas – SD predstavila sériu opatrení na podporu slovenských rodín. Majú zlepšiť životné podmienky rodín, ale aj zvýšiť pôrodnosť a zabezpečiť dôstojnosť žien – matiek na Slovensku.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

„Pri konsolidácii budeme vždy chrániť tých najslabších, budeme chrániť našich dôchodcov, budeme chrániť našich pracujúcich, ale v prvom rade naše rodiny. Nebudeme súhlasiť, a hovorím to veľmi jasne, s akýmkoľvek konsolidačným opatrením, ktoré by išlo na úkor našich rodín. To je pre Hlas absolútne červená čiara a za žiadnych okolností túto červenú čiaru nie sme ochotní prekročiť,“ vyhlásil predseda strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok.

Opatrovateľský príspevok sa zvýši o 50 %

Strana Hlas podľa tlačovej správy prichádza s pomocou pre rodičov, ktorí opatrujú ťažko zdravotne postihnuté deti.

„Zvyšujeme opatrovateľský príspevok zo 100 na 200 eur. To je všetko jasný odkaz pre naše mamy a pre rodiny. Aj v našom programovom vyhlásení vlády máme zadefinovanú rodinnú kartu, ktorá práve rodinám prinesie mnohé bonusy a výhody, aby sa im žilo na Slovensku lepšie,“ priblížil Matúš Šutaj Eštok.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny podľa ministra Erika Tomáša pripravuje eurofondový program na podporu jednorodičov, samoživiteľov a samoživiteliek.

„Pomoc pre takýchto rodičov poskytneme prostredníctvom celej siete 46 poradní komplexnej pomoci, ktoré sú už vybudované po celom Slovensku. Pôsobia v nich sociálni pracovníci, psychológovia, ekonómovia a bude tam aj špeciálny pracovník určený pre jednorodičovské domácnosti, ktorý naozaj poskytne všetko možné poradenstvo týmto ľuďom, ktoré potrebujú,“ povedal minister Tomáš.