Nie je to náhoda: Veda vysvetľuje, prečo ste možno stále bez partnera

Foto: Pexels

Frederika Lyžičiar
Dlhodobý slobodný život môže ovplyvniť psychickú pohodu a s pribúdajúcim vekom sa vstup do prvého vzťahu stáva náročnejším.

Byť slobodný nemusí predstavovať problém, no pre mnohých sa postupne mení na otázku, na ktorú nenachádzajú jasnú odpoveď. Prečo niektorí ľudia vstupujú do vzťahov prirodzene, zatiaľ čo iní zostávajú bez partnera celé roky?

Ako uvádza magazín Mail Online, rozsiahla dlhodobá štúdia sledovala viac než 17-tisíc mladých ľudí z Veľkej Británie a Nemecka s cieľom zistiť, ktoré faktory ovplyvňujú to, či a kedy vstúpia do svojho prvého romantického vzťahu. Účastníci mali na začiatku výskumu 16 rokov, nemali žiadne predchádzajúce skúsenosti so vzťahmi a vedci ich sledovali až do veku 29 rokov.

Foto: Pexels

Vzdelanie ako nečakaná prekážka

Jedným z najvýraznejších zistení bolo, že ľudia s vyšším vzdelaním zostávali bez partnera dlhšie než ich rovesníci. Okrem toho sa ukázalo, že dôležitú úlohu zohrávajú aj širšie sociálno-demografické okolnosti a psychický stav jednotlivca.

Foto: Pexels

„Naše výsledky ukazujú, že socio-demografické faktory, ako je vzdelanie, ale aj psychologické charakteristiky, napríklad aktuálna životná pohoda, pomáhajú predpovedať, kto vstúpi do romantického vzťahu a kto nie,“ uviedol spoluautor štúdie Michael Krämer.

Bývanie a pohlavie zohrávajú kľúčovú rolu

