Skontrolujte si stav účtu: Rodičom prídu peniaze od štátu navyše, nedostanú ich však všetci. Zistite, či máte nárok

Ilustračná foto: interez.sk (Matej Mensatoris)

Nina Malovcová
TASR
Úrady práce už vyplácajú zvýšený prídavok na dieťa.

Úrady práce už vyplácajú rodičom prvákov zvýšený prídavok na dieťa v sume 110 eur. Niektorí rodičia ho už majú na svojom bankovom účte a tí, ktorí si zvolili výplatu poštou, ho dostanú v pondelok 20. októbra. V piatok o tom informovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR).

„Tento rok podporujeme rodiny prvákov prostredníctvom zvýšeného prídavku na dieťa, a to celkovou sumou približne šesť miliónov eur. Adresne tak podávame pomocnú ruku viac ako 56 000 deťom a ich rodinám pri zvládaní vyšších výdavkov spojených so začiatkom novej životnej etapy,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).

Jednorazová podpora pre rodičov prvákov

Jednorazový zvýšený prídavok na dieťa poskytujú úrady práce už od roku 2019, pričom nárok naň majú rodičia detí, ktoré prvýkrát nastúpili do prvého ročníka základnej školy. Tento príspevok je určený na zabezpečenie základných školských potrieb a rodičom sa vypláca automaticky bez potreby podávania žiadosti.

Príspevok je poskytovaný na jedno dieťa len raz, pričom je priamo naviazaný na nástup dieťaťa do školy. V prípade, ak rodič alebo oprávnená osoba nepoberá prídavok na dieťa na Slovensku, ale v inom členskom štáte EÚ, tak si nárok uplatní podaním žiadosti o zvýšený prídavok. Celková suma mesačného prídavku na dieťa je 60 eur, spolu s jednorazovým zvýšeným je to dokopy 170 eur.

Od roku 2019 pomohli už takmer 390-tisíc deťom

„Aj vďaka tejto pomoci sa mnohým rodinám darí lepšie zvládnuť zvýšené výdavky pri nástupe do školy. Od roku 2019 sme takto podporili takmer 390 000 prvákov pri príležitosti ich nástupu do školy a poslali im viac ako 40 miliónov eur,“ dodal generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu ÚPSVaR Peter Ormandy.

