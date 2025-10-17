Môže prísť Putin do Budapešti bez toho, aby ho zatkli? Európske sankcie mu v tom nebránia, takto reaguje Maďarsko

Foto: TASR – AP

Lucia Mužlová
TASR
ICC vydal v marci 2023 zatykač na Putina.

Európska komisia (EK) v piatok privítala myšlienku ďalšieho stretnutia amerického prezidenta Donalda Trumpa a ruského prezidenta Vladimira Putina a uviedla, že európske sankcie nebránia šéfovi Kremľa pricestovať do Budapešti. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AFP a denníka The Guardian.

Hovorkyňa Európskej komisie Anitta Hipperová uviedla, že na ruského prezidenta sa vzťahuje zmrazenie majetku, nie zákaz cestovania. Prezidenti Spojených štátov a Ruska sa majú v najbližších dvoch týždňoch stretnúť v maďarskej Budapešti, hoci Medzinárodný trestný súd (ICC) na Putina vydal zatykač za údajné vojnové zločiny.

Putina v Budapešti nezatknú

Maďarsko je v súčasnosti v procese vystupovania z ICC na základe rozhodnutia Orbána, ktoré v máji potvrdil i tamojší parlament. Pre prílet do Budapešti by však ruský prezident musel preletieť ponad Ukrajinu alebo inú krajinu Európskej únie, z ktorých všetky sú signatármi Rímskeho štatútu a teda Putina by mali zatknúť. Podľa Hipperovej môžu jednotlivé štáty udeliť pre prelet výnimky.

Foto: TASR (Martin Baumann)

Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó v piatok vyhlásil, že Putin bude môcť pricestovať na summit s Trumpom i po ňom bez problémov odísť domov. „Zabezpečíme, aby vstúpil do Maďarska, úspešne tu viedol rokovania a potom sa vrátil domov. Nie je potrebné konzultovať to s nikým, sme suverénna krajina. Privítame (Putina) s úctou, poskytneme mu ubytovanie a vytvoríme podmienky na rokovania s americkým prezidentom,“ uviedol minister.

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v piatok uviedol, že dosiaľ nie je jasné, akou cestou sa ruský prezident do Budapešti dostane. Maďarský premiér Viktor Orbán po piatkovom telefonáte s Putinom vyhlásil, že v súčasnosti prebiehajú intenzívne prípravy na summit.

„Žijeme v skutočnom svete. Stretnutia sa nie vždy konajú v presnom poradí alebo formáte, ako by sme si to želali, ale ak nás posúvajú smerom k spravodlivému a trvalému mieru na Ukrajine, mali by sme ich privítať,“ uviedol hovorca Európskej komisie Olof Gill.

ICC vydal v marci 2023 zatykač na Putina a ruskú ombudsmanku pre práva detí Mariju Ľvovovú-Belovovú za údajnú nezákonnú deportáciu ukrajinských detí po začiatku invázie ruských síl vo februári 2022.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ukrajinská premiérka navrhla Ficovi na Slovensku zriadiť školy pre ukrajinské deti. Ten reagoval jednoznačne

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Český zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanieČeský zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanie
Okúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecouOkúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecou
V 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nikV 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nik
Genealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšieGenealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšie
Dopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravyDopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravy
Veronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštneVeronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštne
Otestovala som „zaručený“ trik, ktorý vám má zmeniť život: Sľubuje maximálne zmeny s malým úsilímOtestovala som „zaručený“ trik, ktorý vám má zmeniť život: Sľubuje maximálne zmeny s malým úsilím
Boli sme v najmenšej slovenskej zoo, mnohí o jej existencii nevedia. Dostanete sa sem aj zadarmo, toto nás prekvapiloBoli sme v najmenšej slovenskej zoo, mnohí o jej existencii nevedia. Dostanete sa sem aj zadarmo, toto nás prekvapilo
Lanovka za 40 € a klobása za 10 €: Navštívili sme prekrásne jazero vo švajčiarskych Alpách, ostali sme očareníLanovka za 40 € a klobása za 10 €: Navštívili sme prekrásne jazero vo švajčiarskych Alpách, ostali sme očarení
Boli sme v novom ruskom reťazci Mere. Vďaka tomuto môžete na kúrení ušetriť desiatky eurBoli sme v novom ruskom reťazci Mere. Vďaka tomuto môžete na kúrení ušetriť desiatky eur
Zaznelo 8 výstrelov, o život prišli Juraj a Matúš: Útočník čin plánoval, Tepláreň ostala symbolom tolerancie (Anketa)Zaznelo 8 výstrelov, o život prišli Juraj a Matúš: Útočník čin plánoval, Tepláreň ostala symbolom tolerancie (Anketa)
Majú tam žiť najstarší ľudia na svete: Odborníci sú voči „modrým zónam“ skeptickí, môže ísť dokonca o podvodMajú tam žiť najstarší ľudia na svete: Odborníci sú voči „modrým zónam“ skeptickí, môže ísť dokonca o podvod

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac