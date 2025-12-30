Skoncovala so závislosťou. Petra Polnišová prestala fajčiť bez novoročných predsavzatí, pomohla jej jedna vec

Foto: Instagram.com/polnis_petusa

Jana Petrejová
Sekla s tým bez zbytočných stresov.

Petra Polnišová patrí medzi ženy, ktoré si vedia zo seba urobiť žarty, je známa svojím zmyslom pre humor a aj o svojich zlozvykoch hovorí úplne otvorene. Herečka a komička totiž dokázala zatočiť s fajčením, čo považuje za jedno zo svojich víťazstiev.

Koniec roka a začiatok nového je pre mnohých symbolom nového štartu a ideálnou príležitosťou dať si novoročné predsavzatia. Sľubujú si, že budú žiť zdravšie, zbavia sa nerestí a konečne zmenia to, čo celý rok odkladali. Neplatí to však pre sympatickú brunetku, pre ktorú vraj novoročné predsavzatia nemajú zmysel, ako priznala pre Šarm.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Samuel Procházka® (@graciosooo)

Má radšej terapeutické pomôcky než kozmetiku

Ako naznačila umelkyňa, ktorá v uplynulých mesiacoch pracovala na filme Dream Team taktiež ako producentka, neverí na „magické“ dátumy. I napriek tomu sa však dokázala zbaviť zlozvyku, s ktorým mnohí bojujú celý život, a hoci je tých pokusov aj viac, nakoniec to zakaždým skončí rovnako a vrátia sa k závislosti.

Herečka Petra Polnišová, ktorá sa spamätáva z veľkého zážitku počas filmovania v exotickej Brazílii a juhoamerického dobrodružstva, sa netají tým, že jej luxus nič nehovorí. Potrpí si skôr na funkčnosť, ktorú zdôraznila pri otázke na nedávne vianočné sviatky. Poteší sa rôznym terapeutickým pomôckam, infrasvetlám a masážnym pištoliam. „Tým, že som absolvovala operáciu kolien a veľa športujem, majú u nás takéto darčeky extrémne využitie,“ poznamenala.

Zatiaľ čo mnohé iné ženy by skákali po strop, ak by boli obdarované kozmetickými vychytávkami v podobe rôznych krémov a masiek na pleť, ona dáva prednosť rehabilitačným veciam, ktoré podporujú zotavenie a prispievajú k celkovému zdraviu a pohode. Aj preto sa pred rokmi rozhodla spraviť veľký krok vo svojom živote a skoncovala s fajčením. Ak by ste čakali, že išlo o jedno z jej novoročných predsavzatí, opak je pravdou.

Bez prísnych plánov a tlaku

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli
Už ako 6-ročná bola kráľovnou krásy: Bola znásilnená a zavraždená, vraha nenašli ani po 29 rokoch
Už ako 6-ročná bola kráľovnou krásy: Bola znásilnená a zavraždená, vraha nenašli ani po 29 rokoch
Ladislav otvoril unikátne kino, aké inde na Slovensku nenájdete: Ľudia odchádzajú nadšení, na vstupnom ušetria
Ladislav otvoril unikátne kino, aké inde na Slovensku nenájdete: Ľudia odchádzajú nadšení, na vstupnom ušetria
Záhada rumunského národného pokladu: Zo strachu pred Nemcami ho poslali ukryť do Ruska. Dodnes ho nemajú naspäť
Záhada rumunského národného pokladu: Zo strachu pred Nemcami ho poslali ukryť do Ruska. Dodnes ho nemajú naspäť
Mačetou ju udreli do hlavy, na zemi bola zbraň. Dian Fossey milovala gorily a položila za ne život, jej smrť je záhadou
Mačetou ju udreli do hlavy, na zemi bola zbraň. Dian Fossey milovala gorily a položila za ne život, jej smrť je záhadou
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko: Keď som sem prišiel, prenájmy v Bratislave stáli 600 eur, životné náklady stúpajú
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko: Keď som sem prišiel, prenájmy v Bratislave stáli 600 eur, životné náklady stúpajú
Kevin nemohol byť sám doma: Týchto 10 chýb v obľúbenej komédii prehliadol takmer každý
Kevin nemohol byť sám doma: Týchto 10 chýb v obľúbenej komédii prehliadol takmer každý

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac