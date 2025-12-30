Skoncovala so závislosťou. Petra Polnišová prestala fajčiť bez novoročných predsavzatí, pomohla jej jedna vec

Petra Polnišová patrí medzi ženy, ktoré si vedia zo seba urobiť žarty, je známa svojím zmyslom pre humor a aj o svojich zlozvykoch hovorí úplne otvorene. Herečka a komička totiž dokázala zatočiť s fajčením, čo považuje za jedno zo svojich víťazstiev.
Koniec roka a začiatok nového je pre mnohých symbolom nového štartu a ideálnou príležitosťou dať si novoročné predsavzatia. Sľubujú si, že budú žiť zdravšie, zbavia sa nerestí a konečne zmenia to, čo celý rok odkladali. Neplatí to však pre sympatickú brunetku, pre ktorú vraj novoročné predsavzatia nemajú zmysel, ako priznala pre Šarm.
Má radšej terapeutické pomôcky než kozmetiku
Ako naznačila umelkyňa, ktorá v uplynulých mesiacoch pracovala na filme Dream Team taktiež ako producentka, neverí na „magické“ dátumy. I napriek tomu sa však dokázala zbaviť zlozvyku, s ktorým mnohí bojujú celý život, a hoci je tých pokusov aj viac, nakoniec to zakaždým skončí rovnako a vrátia sa k závislosti.
Herečka Petra Polnišová, ktorá sa spamätáva z veľkého zážitku počas filmovania v exotickej Brazílii a juhoamerického dobrodružstva, sa netají tým, že jej luxus nič nehovorí. Potrpí si skôr na funkčnosť, ktorú zdôraznila pri otázke na nedávne vianočné sviatky. Poteší sa rôznym terapeutickým pomôckam, infrasvetlám a masážnym pištoliam. „Tým, že som absolvovala operáciu kolien a veľa športujem, majú u nás takéto darčeky extrémne využitie,“ poznamenala.
Zatiaľ čo mnohé iné ženy by skákali po strop, ak by boli obdarované kozmetickými vychytávkami v podobe rôznych krémov a masiek na pleť, ona dáva prednosť rehabilitačným veciam, ktoré podporujú zotavenie a prispievajú k celkovému zdraviu a pohode. Aj preto sa pred rokmi rozhodla spraviť veľký krok vo svojom živote a skoncovala s fajčením. Ak by ste čakali, že išlo o jedno z jej novoročných predsavzatí, opak je pravdou.
