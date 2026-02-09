Olympiáda sa ešte len začala, už je tu prvý bizár: So zlatými medailami nie je niečo v poriadku

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
SITA
Zimné olympijské hry 2026
Američanka ovládla olympijský zjazd.

Americká reprezentantka v zjazdovom lyžovaní Breezy Johnsonová sa tešila zo zlatej medaily v zjazde žien na zimných olympijských hrách v Taliansku až tak, že cenný kov poškodila. V cieli sledovala všetky svoje konkurentky, napokon ju nepredbehla žiadna.

V očiach mala slzy – nielen pre svoj skvelý výkon, ale aj pre súcit s krajankou Lindsey Vonnovou, ktorá mala nepríjemný pád. Legendárnu športovkyňu už stihli operovať, je v stabilizovanom stave. Zlomila si ľavú nohu. Je pod dohľadom amerických a talianskych špecialistov.

Slávnostný ceremoniál a zvláštny moment

Johnsonová si potom naplno užila slávnostný ceremoniál s cenným kovom aj s druhou Nemkou Emmou Aicherovou a treťou domácou Sofiou Goggiovou. Keď však prišla na tlačovú konferenciu, tak olympijské zlato vytiahla z vrecka bundy. Stuhu mala na krku, no cenný kov tam už nebol.

Foto: SITA/AP

„Skákala som od radosti a zrazu to len tak spadlo,“ uviedla s tým, že je medaila poriadne ťažká, avšak zlomená. Napriek tomu sa dokázala usmiať aj po takejto tragikomickej situácii. Stále však myslela na svoju kolegyňu Vonnovú, o ktorej v tom čase nemala aktuálne informácie a priala jej skoré uzdravenie. Napokon Johnsonová priznala, že ju za ňu „bolí srdce“ a že tréner americkej krásky jej odkázal, že svojej kamarátke z vrtuľníka fandila.

