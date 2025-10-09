Škoda stiahla svoje autá z nádvoria SNG, Flach teraz reaguje: Nikto s ňou vraj nič nekomunikoval

Medzinárodný dom umenia pre deti Bibiana s poľutovaním prijal správu o rozhodnutí spoločnosti Škoda Auto Slovensko odstúpiť od podpory Bienále ilustrácií Bratislava (BIB). V oficiálnom stanovisku k situácii to pre agentúru SITA uviedla riaditeľka Bibiany Petra Flach.
Zdôraznila, že Bienále je udalosťou, ktorá už desaťročia patrí k najvýznamnejším kultúrnym podujatiam svojho druhu na svete a nesie meno Bratislavy i Slovenska ďaleko za hranice krajiny. Spoločnosť Škoda Auto Slovensko však pred pár dňami avizovala zrušenie ďalších spoločných aktivít s BIB 2025.
Rovnako sťahuje aj zapožičané vozidlá z priestorov Slovenskej národnej galérie (SNG). „Túto skutočnosť sme sa rovnako, ako všetci ostatní, dozvedeli z médií,“ uviedla riaditeľka Bibiany Flach v stanovisku v súvislosti so situáciou.
„Škoda Auto Slovensko s Bibianou – medzinárodným domom umenia pre deti, doposiaľ nekomunikovala ich oficiálne stanovisko ani ďalšie plánované kroky, nakoľko nie sme v priamom právnom vzťahu. Zmluvu o partnerstve so Škoda Auto Slovensko nepodpísala Bibiana, jej uzatvorenie bolo v plnej kompetencii hostiteľa podujatia, Slovenskej národnej galérie, ktorá mala s týmto partnerom naplánované aj sprievodné aktivity BIB 2025 v priestoroch galérie,“ dodala.
SNG to rešpektuje
Na margo medializovaných vyjadrení o vhodnosti Škoda Auto Slovensko ako partnera na kultúrnom podujatí Flach poukázala, že v zahraničí je bežnou praxou, že renomované značky stoja pri umení a kultúre bez ohľadu na politickú situáciu či na to, kto je aktuálne vo vláde.
„Stačí sa pozrieť na príklady do sveta – Bienále v Benátkach tento rok podporila značka Rolex, minulý rok Swatch, filmový Festival v Cannes dlhodobo sponzorujú giganty BMW, Air France a mnohé ďalšie spoločnosti. A netreba chodiť ani tak ďaleko – Medzinárodný filmový festival Karlovy Vary podporujú značky ako ČEZ, EP Industries, Mall.cz či ďalší významní partneri,“ upozornila. V závere stanoviska riaditeľka Bibiany uviedla, že dané rozhodnutie rešpektujú.
Agentúra SITA sa so žiadosťou o stanovisko k situácii obrátila aj na SNG, v ktorej priestoroch sa bienále koná. „SNG rešpektuje rozhodnutie spoločnosti Škoda Auto Slovakia, s. r. o.“ reagovali z oddelenia PR a marketingu galérie. Podľa oficiálneho stanoviska Škoda Auto Slovensko spoločnosť podporila tohtoročné Bienále ilustrácií Bratislava s dobrým úmyslom.
„Vnímame ho ako podujatie, ktoré dlhé roky prináša radosť, tvorivosť a inšpiráciu deťom aj ilustrátorom z celého sveta. Rozhodnutie o našej podpore vychádzalo z hodnôt, za ktorými si pevne stojíme – z rozvoja detskej kreativity, vzdelávania a kultúry. Uvedomujeme si, že umenie na Slovensku v súčasnosti prechádza náročným obdobím, a práve preto sme chceli svojou podporou prispieť k jeho rozvoju a k radosti detí,“ uvádza spoločnosť s tým, že ich účasťou v žiadnom prípade nechceli spoločnosť polarizovať.
Bojkot umelcov
„Je nám preto ľúto, že sa v tomto roku okolo tejto dlhoročnej udalosti rozprúdili silné spoločenské kontroverzie, a na tomto základe sme sa rozhodli zrušiť ďalšie spoločné aktivity s Bienále ilustrácií Bratislava a stiahnuť zapožičané vozidlá zo Slovenskej národnej galérie,“ píše sa v stanovisku Škoda Auto Slovensko.
BIB 2025 bolo slávnostne otvorené v piatok 3. októbra. Zároveň boli za prítomnosti medzinárodnej poroty vyhlásené mená víťazov jubilejného 30. ročníka. Otvorenie ale sprevádzal protestný happening s názvom Žltá noc.
„Bienále ilustrácií Bratislava tento rok sprevádza bojkot mnohých ilustrátoriek a ilustrátorov. Nesúhlasia s tým, ako je spravovaná Bibiana, ktorá BIB organizuje, a nesúhlasia ani so spôsobom realizácie Bienále – ako sú vyberané a vystavené diela a ako sú do súťaže zaradené propagandistické ilustrácie z autoritárskych krajín. Bojkotujúci umelci a umelkyne upozorňujú, že súčasné vedenie Bibiany a BIB ničia podujatiu medzinárodné renomé a prestíž,“ ozrejmuje dôvod protestu na sociálnej sieti platforma Otvorená kultúra!.
Nahlásiť chybu v článku