Situácia v Česku sa zamotáva: Hrozí menšinová vláda, strany majú neprijateľné požiadavky

Predseda hnutia ANO Andrej Babiš pravdepodobne ponúkne šéfovi hnutia Sloboda a priama demokracia (SPD) Tomimu Okamurovi výmenou za podporu menšinovej vlády kreslo predsedu Poslaneckej snemovne. Povedal to v nedeľu v rozhovore pre portál iDnes.cz. Požiadavku strany Motoristi, aby bol v ČR do štyroch rokov vyrovnaný rozpočet, považuje za nezmysel, informuje TASR.
Babiš podľa portálu Novinky.cz odmietol komentovať podobu novej vlády. V sobotu sa síce zišiel s SPD a Motoristami, s ktorými rokuje o možnej budúcej vláde, išlo však podľa neho len o informatívne stretnutia. Isté však je, že niektoré požiadavky strán nemá v úmysle splniť. „Zdravotníctvo nikomu nedáme, to je pre nás absolútnou prioritou,“ vyhlásil a dodal, že to už nebude komentovať. Na ministerstvo zdravotníctva chce ANO dosadiť bývalého šéfa tohto rezortu Adama Vojtěcha.
Vyrovnaný rozpočet nehrozí
Odmietol tiež požiadavku Motoristov o vyrovnanom rozpočte do štyroch rokov. Podľa Babiša ide o nezmysel, pretože je potrebné investovať. „Máme tu (jadrovú elektráreň) Dukovany, chceme investovať do dopravnej infraštruktúry. To nesmieme zastaviť,“ konštatoval.
S SPD rokuje o možnosti, že by do vlády nominoval nestraníckych odborníkov. „Je v hre, že by SPD mala predsedu Snemovne,“ povedal Babiš. Server Novinky.cz informuje, že už mesiace sa špekuluje o tom, že by sa novým šéfom dolnej komory Parlamentu ČR mohol stať Okamura.
Andrej Babiš, ktorého strana ANO získala v sobotňajších voľbách 34,5 percenta hlasov a 80 kresiel v 200-člennom parlamente, však zároveň vyhlásil, že bude preferovať prozápadný kurz. Po stretnutí s prezidentom Petrom Pavlom, ktorý oznámil, že novú vládu vymenuje najskôr v novembri, Babiš zdôraznil, že je „proeurópsky“ a chce, aby „Európa fungovala dobre“.
Napriek tomu, že Babiš sám seba označil ako „trumpistu“ a počas kampane sľuboval zastavenie vojenskej pomoci Ukrajine, odmietol označenie za potenciálneho problémového politika. „Nie je to fér,“ povedal po stretnutí s prezidentom. „Každý rok posielame 2,5 miliardy eur do rozpočtu do Bruselu, a, samozrejme, Brusel pomáha Ukrajine,“ podotkol Babiš. Okamurove SPD sa pritom otvorene hlási k vystúpeniu z EÚ a NATO.
