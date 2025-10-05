Francúzsko čaká nový štart: Macron vymenoval vládu pod vedením premiéra Sébastiena Lecornua

Francúzsky prezident Emmanuel Macron v nedeľu vymenoval novú vládu pod vedením premiéra Sébastiena Lecornua. Nové zloženie kabinetu predstavil takmer mesiac po vymenovaní Lecornua, pričom mnohí kľúčoví členovia vlády si svoje posty ponechali.
TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP. Novým ministrom obrany je Bruno Le Maire, ktorý v rokoch 2017 až 2024 zastával funkciu ministra financií. Roland Lescure bol vymenovaný za ministra hospodárstva a podľa francúzskej tlačovej agentúry ho čaká náročná úloha predložiť rozpočet.
Kontroverzia okolo ministerky kultúry
Agentúra Reuters informuje, že Lescure je blízkym spojencom francúzskeho prezidenta. Jean-Noël Barrot bude ministrom zahraničných vecí aj v novej vláde. Vo svojich funkciách zostávajú aj minister vnútra Bruno Retailleau a minister spravodlivosti Gérald Darmanin.
Ministerstvo kultúry bude naďalej viesť Rachide Datiová. Tú francúzska prokuratúra vyšetruje v súvislosti s majetkovým priznaním, v ktorom neuviedla vlastníctvo luxusných šperkov a hodiniek. Predchodcovia Lecornua v úrade premiéra – François Bayrou a Michel Barnier – boli odvolaní v parlamente v dôsledku patovej situácie ohľadom francúzskeho rozpočtu.
Ekonomické problémy Francúzska
Francúzsko sa už dlho nachádza v rozpočtovej a politickej kríze. DPA upozorňuje, že z hľadiska hospodárskeho výkonu má Francúzsko so 114 percentami HDP tretí najvyšší verejný dlh v Európskej únii, hneď po Grécku a Taliansku.
Vládne výdavky patria tiež medzi najvyššie v Európe, pričom rozpočtový deficit za vlaňajšok dosiahol 5,8 percenta HDP. Lecornu má podľa plánu v utorok vystúpiť v parlamente. Niekoľko ľavicových strán pohrozilo, že voči jeho vláde podajú návrh na vyslovenie nedôvery, informuje AFP.
Nahlásiť chybu v článku