Francúzsko čaká nový štart: Macron vymenoval vládu pod vedením premiéra Sébastiena Lecornua

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Nové zloženie kabinetu predstavil takmer mesiac po vymenovaní Lecornua.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron v nedeľu vymenoval novú vládu pod vedením premiéra Sébastiena Lecornua. Nové zloženie kabinetu predstavil takmer mesiac po vymenovaní Lecornua, pričom mnohí kľúčoví členovia vlády si svoje posty ponechali.

TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP. Novým ministrom obrany je Bruno Le Maire, ktorý v rokoch 2017 až 2024 zastával funkciu ministra financií. Roland Lescure bol vymenovaný za ministra hospodárstva a podľa francúzskej tlačovej agentúry ho čaká náročná úloha predložiť rozpočet.

Kontroverzia okolo ministerky kultúry

Agentúra Reuters informuje, že Lescure je blízkym spojencom francúzskeho prezidenta. Jean-Noël Barrot bude ministrom zahraničných vecí aj v novej vláde. Vo svojich funkciách zostávajú aj minister vnútra Bruno Retailleau a minister spravodlivosti Gérald Darmanin.

Ministerstvo kultúry bude naďalej viesť Rachide Datiová. Tú francúzska prokuratúra vyšetruje v súvislosti s majetkovým priznaním, v ktorom neuviedla vlastníctvo luxusných šperkov a hodiniek. Predchodcovia Lecornua v úrade premiéra – François Bayrou a Michel Barnier – boli odvolaní v parlamente v dôsledku patovej situácie ohľadom francúzskeho rozpočtu.

Ekonomické problémy Francúzska

Francúzsko sa už dlho nachádza v rozpočtovej a politickej kríze. DPA upozorňuje, že z hľadiska hospodárskeho výkonu má Francúzsko so 114 percentami HDP tretí najvyšší verejný dlh v Európskej únii, hneď po Grécku a Taliansku.

Foto: TASR/AP

Vládne výdavky patria tiež medzi najvyššie v Európe, pričom rozpočtový deficit za vlaňajšok dosiahol 5,8 percenta HDP. Lecornu má podľa plánu v utorok vystúpiť v parlamente. Niekoľko ľavicových strán pohrozilo, že voči jeho vláde podajú návrh na vyslovenie nedôvery, informuje AFP.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Putin ponúkol dohodu o jadrových zbraniach: Trump zvažuje, že na ňu pristúpi, je to vraj…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Včelár Trudo: Lacný a kvalitný med nejde dokopy. Aj v supermarkete môžete nájsť dobrýVčelár Trudo: Lacný a kvalitný med nejde dokopy. Aj v supermarkete môžete nájsť dobrý
Dievča otvára ústa do šialených rozmerov. Lukáš pracuje na expedičných lodiach, kde sa dá zarobiť aj 7 000Dievča otvára ústa do šialených rozmerov. Lukáš pracuje na expedičných lodiach, kde sa dá zarobiť aj 7 000
19-ročné dievča mali uniesť, mučiť a držať v škatuli v tvare rakvy: Únoscu udala manželka, zmiznutie je veľkou záhadou19-ročné dievča mali uniesť, mučiť a držať v škatuli v tvare rakvy: Únoscu udala manželka, zmiznutie je veľkou záhadou
Je najbohatším mužom Slovenska: Tento miliardár vlastní Agel, začínal v hutníctve. Čelil viacerým kontroverziámJe najbohatším mužom Slovenska: Tento miliardár vlastní Agel, začínal v hutníctve. Čelil viacerým kontroverziám
Vatikán po 2. svetovej vojne pomáhal nacistom ujsť z Európy. Pomohli Eichmannovi i Mengelemu, toto bol dôvod prečoVatikán po 2. svetovej vojne pomáhal nacistom ujsť z Európy. Pomohli Eichmannovi i Mengelemu, toto bol dôvod prečo
Báli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórieBáli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórie
Šéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravieŠéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravie
Za obed sme zaplatili takmer 33 eur: Jedli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, toto nás kruto sklamaloZa obed sme zaplatili takmer 33 eur: Jedli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, toto nás kruto sklamalo
Martina žije v Thajsku: Izbu tu nájdete aj za 400 eur mesačne, za jedlo miniem 260 eur. Naučila som sa tu väčšej pokoreMartina žije v Thajsku: Izbu tu nájdete aj za 400 eur mesačne, za jedlo miniem 260 eur. Naučila som sa tu väčšej pokore
Opasok z ľudských bradaviek a misky z lebiek: Ed Gein sa zaradil medzi najhoršie beštie, aké ľudstvo zažiloOpasok z ľudských bradaviek a misky z lebiek: Ed Gein sa zaradil medzi najhoršie beštie, aké ľudstvo zažilo
Nezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatinyNezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatiny
Alexandra Kusá: V SNG dnes vidíme amatérsku ligu a pubertálne egá. Dojíma ma, ako umelci inštitúciu brániaAlexandra Kusá: V SNG dnes vidíme amatérsku ligu a pubertálne egá. Dojíma ma, ako umelci inštitúciu bránia

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac