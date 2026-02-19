Situácia sa zhoršuje: Sneženie zasiahne viaceré okresy, horské priechody už obmedzili

Ilustračná foto: TASR/AP

Nina Malovcová
TASR
SHMÚ upozorňuje aj na snehové jazyky.

Vo viacerých okresoch západného Slovenska i v niektorých južnejších okresoch stredného Slovenska treba naďalej počítať s výraznejším snežením. Tvoriť sa môžu tiež snehové jazyky a záveje. Pripomína to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa.

Pre Bratislavu platia výstrahy druhého stupňa. Výstrahy pred snežením platia pre celý Bratislavský a Nitriansky kraj, takmer celý Trnavský a Banskobystrický kraj a okresy Partizánske a Košice mesto. Napadnúť tam môže od desať do 20 centimetrov nového snehu.

Výstrahy budú platiť do piatkového rána

Výstrahy platia v západnejších okresoch do piatka (20. 2.) 10.00 h, smerom na východ do 6.00 h. Snehové jazyky a záveje sa môžu tvoriť v celom Bratislavskom a Trnavskom kraji, takmer v celom Nitrianskom kraji a v okresoch Myjava a Nové Mesto nad Váhom.

Foto: SITA/AP

Slovenská správa ciest (SSC) upozorňuje vodičov, že horské priechody (HP) Donovaly a Šturec sú uzavreté pre vozidlá nad desať metrov a HP Príslop pre vozidlá nad 12 metrov celkovej dĺžky.

