Situácia je kritická: Progresívci žiadajú demisiu ministra dopravy. Ficova vláda „nevie garantovať ľuďom bezpečnosť“

Foto: SITA

Michaela Olexová
Zrážka vlakov pri Pezinku
„Vyhovára sa, že nemôže ani odstúpiť, lebo si to premiér neželá. Nikto ho pritom nemôže nútiť, aby zostal v koženom kresle a limuzíne nasilu."

Progresívci žiadajú demisiu ministra dopravy Jozefa Ráža, za kolabujúcu železničnú dopravu a ohrozené životy musí podľa nich okamžite vyvodiť politickú zodpovednosť. Predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka zdôraznil, že situácia je kritická.

„Ficova vláda nevie garantovať ľuďom na Slovensku bezpečnosť,“ povedal Šimečka s tým, že v nedeľu sa zrazili vlaky s tisíckou cestujúcich, medzi nimi boli študenti, deti aj seniori. Zasahovalo 15 sanitiek, 80 ľudí skončilo v nemocnici, niektorí s ťažkými zraneniami.

Viac z témy Zrážka vlakov pri Pezinku:
1.
Len zázrak zabránil ďalšej zrážke: Po dvoch nehodách hrozila aj tretia, rušňovodič dokázal ubrzdiť v poslednej chvíli
2.
Dopravný analytik Drahovský: Ak by fungoval na oboch vlakoch systém riadenia ETS, k zrážke by pravdepodobne nedošlo
3.
Tragická zrážka vlakov pri Pezinku má dohru: Polícia začala trestné stíhanie, 79 ľudí je hospitalizovaných
Zobraziť všetky články (16)

Ľudia sa začínajú báť chodiť vlakom

„Iba zázrakom tu nemáme obete na životoch,“ doplnil líder liberálov a pripomenul zrážku vlaku, ku ktorej došlo pred mesiacom na východe Slovenska pri Rožňave, kde boli rovnako zranené desiatky ľudí.

„Ľudia sa začínajú báť chodiť vlakom. Z najbezpečnejšieho spôsobu hromadnej dopravy na Slovensku sa stáva rizikové podujatie,“ vyhlásil líder PS. Šimečka upozornil, že už aj šéfovia železníc otvorene priznávajú, že na vine je dlhodobé zanedbávanie infraštruktúry, chýbajúce investície do zabezpečenia, ľudských kapacít a technológií.

Foto: TASR – Daniel Stehlík

Predseda PS zdôraznil, že to nie je zodpovednosťou nejakého manažéra, ale vlády Roberta Fica (Smer-SD). „Každé jedno rozkradnuté alebo nevyčerpané euro dnes chýba v nemocniciach, v polícii, ale aj na železniciach,“ dodal Šimečka.

Minister dopravy sa podľa neho skrýva, pretože doposiaľ nepredstúpil pred verejnosť. „Vyhovára sa, že nemôže ani odstúpiť, lebo si to premiér neželá. Nikto ho pritom nemôže nútiť, aby zostal v koženom kresle a limuzíne nasilu,” povedal líder PS.

Poslanec za PS Ján Hargaš zhodnotil, že ide o zlyhanie systému. Toto zlyhanie má podľa neho konkrétnych vinníkov. „ETCS, teda európsky vlakový zabezpečovací systém, je u nás stále len na úseku Bratislava – Žilina, a aj tam nie je povinný. V Česku už majú 1 200 kilometrov trate s týmto systémom a na polovici z nich môžu jazdiť výhradne súpravy s ETCS systémom. U nás kupujeme vlaky bez zabezpečenia, alebo ich nevybavíme dodatočne,“ upozornil Hargaš s tým, že železnice majú veľký investičný dlh.

Doplnil, že keď sa aj trasy modernizujú, systém ETCS na nich často chýba. „Ako je možné, že relatívne nový osobný vlak nemal toto zabezpečenie? Podobný incident sa mal stať aj pri Rači v piatok. Ako je možné, že sa niečo také stane za jeden víkend dvakrát? Minister Ráž by mal povedať, či na to boli rušňovodiči vôbec upozornení,“ uzavrel Hargaš.

V nedeľu 9. novembra o 19:31 došlo v Pezinku k zrážke dvoch vlakov. Išlo o vlak REX 1814 a vlak EX 620. Na mieste zrážky sa nachádzalo 14 hliadok Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave, ktoré zasahovali spolu so zvyšnými záchrannými zložkami. Spoločne evakuovali približne 800 cestujúcich. Rýchlou zdravotnou pomocou do okolitých nemocníc previezli spolu 79 osôb s rôznymi poraneniami.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Zrážka vlakov mohla skončiť oveľa horšie, tvrdí ŽSR. Bezpečnostný systém vraj zabránil väčšiemu neštastiu

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Kapustnica za 7 eur a buchty za 11: Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách aj s nákladom na chrbte. Toto bolelo najviacKapustnica za 7 eur a buchty za 11: Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách aj s nákladom na chrbte. Toto bolelo najviac
Mohol to byť animák, jedlo na pľaci smrdelo: 10 vecí, ktoré ste nevedeli o filme Harry Potter a Kameň mudrcovMohol to byť animák, jedlo na pľaci smrdelo: 10 vecí, ktoré ste nevedeli o filme Harry Potter a Kameň mudrcov
Najnebezpečnejšia žena bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniazeNajnebezpečnejšia žena bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze
Bývalý kriminalista Vachálek nám prezradil, ako dolapil vraha Ondreja Riga: Bol to tupec. Kvapôčky krvi nestihol zahladiťBývalý kriminalista Vachálek nám prezradil, ako dolapil vraha Ondreja Riga: Bol to tupec. Kvapôčky krvi nestihol zahladiť
Režisér filmu Veľký vlastenecký výlet: Šokovalo ma, keď pri masovom hrobe zaznelo, že je to „fake“. Koniec je kľúčovýRežisér filmu Veľký vlastenecký výlet: Šokovalo ma, keď pri masovom hrobe zaznelo, že je to „fake“. Koniec je kľúčový
Nútil ľudí k potratom a vazektómii, liečil ich agresivitou: Šialený kult mal liečiť závislých, zarábal miliónyNútil ľudí k potratom a vazektómii, liečil ich agresivitou: Šialený kult mal liečiť závislých, zarábal milióny
Exkluzívne: Detským ambulanciám došla trpezlivosť. Ospravedlnenky majú voľne dostupné v čakárni, môže si ich zobrať ktokoľvekExkluzívne: Detským ambulanciám došla trpezlivosť. Ospravedlnenky majú voľne dostupné v čakárni, môže si ich zobrať ktokoľvek
Ubytujete sa za 13 € a najete za 10 €: Najkrajšie vianočné trhy v Európe pre rok 2025 máme len na skok. Začínajú už čoskoroUbytujete sa za 13 € a najete za 10 €: Najkrajšie vianočné trhy v Európe pre rok 2025 máme len na skok. Začínajú už čoskoro
Zaplatili sme len 3 eurá: Vyskúšali sme sa veľmi lacno najesť v reštaurácii z Na nože. Niektorým sa takéto jedlo priečiZaplatili sme len 3 eurá: Vyskúšali sme sa veľmi lacno najesť v reštaurácii z Na nože. Niektorým sa takéto jedlo prieči
Žije v prenajatom byte, nemá auto a po meste chodí s batohom: Kto je Zohran Mamdani, prvý moslimský starosta New Yorku?Žije v prenajatom byte, nemá auto a po meste chodí s batohom: Kto je Zohran Mamdani, prvý moslimský starosta New Yorku?
Najnebezpečnejšia žena: Bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Dostala tvrdý trest, stále je hrozbouNajnebezpečnejšia žena: Bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Dostala tvrdý trest, stále je hrozbou
Budú vianočné trhy v Bratislave drahšie? Stánkarov zaťaží vyššia 23 % DPH, na ľudí tento rok čakajú aj výhodné ponukyBudú vianočné trhy v Bratislave drahšie? Stánkarov zaťaží vyššia 23 % DPH, na ľudí tento rok čakajú aj výhodné ponuky

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac