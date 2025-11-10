Situácia je kritická: Progresívci žiadajú demisiu ministra dopravy. Ficova vláda „nevie garantovať ľuďom bezpečnosť“

Progresívci žiadajú demisiu ministra dopravy Jozefa Ráža, za kolabujúcu železničnú dopravu a ohrozené životy musí podľa nich okamžite vyvodiť politickú zodpovednosť. Predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka zdôraznil, že situácia je kritická.
„Ficova vláda nevie garantovať ľuďom na Slovensku bezpečnosť,“ povedal Šimečka s tým, že v nedeľu sa zrazili vlaky s tisíckou cestujúcich, medzi nimi boli študenti, deti aj seniori. Zasahovalo 15 sanitiek, 80 ľudí skončilo v nemocnici, niektorí s ťažkými zraneniami.
Ľudia sa začínajú báť chodiť vlakom
„Iba zázrakom tu nemáme obete na životoch,“ doplnil líder liberálov a pripomenul zrážku vlaku, ku ktorej došlo pred mesiacom na východe Slovenska pri Rožňave, kde boli rovnako zranené desiatky ľudí.
„Ľudia sa začínajú báť chodiť vlakom. Z najbezpečnejšieho spôsobu hromadnej dopravy na Slovensku sa stáva rizikové podujatie,“ vyhlásil líder PS. Šimečka upozornil, že už aj šéfovia železníc otvorene priznávajú, že na vine je dlhodobé zanedbávanie infraštruktúry, chýbajúce investície do zabezpečenia, ľudských kapacít a technológií.
Predseda PS zdôraznil, že to nie je zodpovednosťou nejakého manažéra, ale vlády Roberta Fica (Smer-SD). „Každé jedno rozkradnuté alebo nevyčerpané euro dnes chýba v nemocniciach, v polícii, ale aj na železniciach,“ dodal Šimečka.
Minister dopravy sa podľa neho skrýva, pretože doposiaľ nepredstúpil pred verejnosť. „Vyhovára sa, že nemôže ani odstúpiť, lebo si to premiér neželá. Nikto ho pritom nemôže nútiť, aby zostal v koženom kresle a limuzíne nasilu,” povedal líder PS.
Poslanec za PS Ján Hargaš zhodnotil, že ide o zlyhanie systému. Toto zlyhanie má podľa neho konkrétnych vinníkov. „ETCS, teda európsky vlakový zabezpečovací systém, je u nás stále len na úseku Bratislava – Žilina, a aj tam nie je povinný. V Česku už majú 1 200 kilometrov trate s týmto systémom a na polovici z nich môžu jazdiť výhradne súpravy s ETCS systémom. U nás kupujeme vlaky bez zabezpečenia, alebo ich nevybavíme dodatočne,“ upozornil Hargaš s tým, že železnice majú veľký investičný dlh.
Doplnil, že keď sa aj trasy modernizujú, systém ETCS na nich často chýba. „Ako je možné, že relatívne nový osobný vlak nemal toto zabezpečenie? Podobný incident sa mal stať aj pri Rači v piatok. Ako je možné, že sa niečo také stane za jeden víkend dvakrát? Minister Ráž by mal povedať, či na to boli rušňovodiči vôbec upozornení,“ uzavrel Hargaš.
V nedeľu 9. novembra o 19:31 došlo v Pezinku k zrážke dvoch vlakov. Išlo o vlak REX 1814 a vlak EX 620. Na mieste zrážky sa nachádzalo 14 hliadok Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave, ktoré zasahovali spolu so zvyšnými záchrannými zložkami. Spoločne evakuovali približne 800 cestujúcich. Rýchlou zdravotnou pomocou do okolitých nemocníc previezli spolu 79 osôb s rôznymi poraneniami.
