Zrážka vlakov mohla skončiť oveľa horšie, tvrdí ŽSR. Bezpečnostný systém vraj zabránil väčšiemu neštastiu

Bezpečnostný systém ETCS počas nedeľnej zrážky vlakov zafungoval a spomalením jednej zo súprav prispel k zníženiu následkov železničného nešťastia. Palubnú jednotku ETCS však druhý vlak nemal. Po mimoriadnom zasadnutí vlády to v pondelok povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Peter Helexa.
„Rýchlik 620 z Košíc alebo expres ťahala lokomotíva radu 350 vybavená systémom ETCS, ktorý bol funkčný. Súprava mala 11 vozňov a ku kolízii došlo so súpravou regionálneho expresu 1814, ktorú predstavovala ucelená jednotka diesel, motorová rada 861. Tieto jednotky napriek tomu, že sú relatívne novšieho dáta, nemajú systém ETCS, a preto na palube nebol a nebol ani funkčný,“ uviedol Helexa.
Skúsení rušňovodiči
Obaja rušňovodiči sú podľa neho skúsení pracovníci, pričom boli dodržané všetky zákonné normy, čo sa týka odpočinku či nadčasovej práce. Generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Ivan Bednárik spresnil, že vlaky budú na trase pri Pezinku smerom do Bratislavy meškať polhodinu. Oprava bude podľa neho trvať tri až štyri dni a stáť približne 600 000 eur až jeden milión eur.
„ETCS ako také dokáže zastaviť vlak na tejto trati. Je to najmodernejšie, čo sme tam zatiaľ dali,“ dodal Bednárik. Rozdiel rýchlostí vlakov pri náraze bol podľa neho 70 až 80 km za hodinu, pričom vylúčil systémové zlyhanie. Zároveň Bednárik potvrdil, že podobná situácia nastala aj v piatok (7. 11.), keď na rovnakej trati len v opačnom smere sa podarilo predísť nehode osobného vlaku a stroja súkromného dopravcu.
„Vieme potom v prípade, že to bude nutné, prijať nejaké opatrenia, ale v princípe opatrenia na strane zabezpečenia našich koľajových vozidiel prebiehajú. To znamená, že my sme pomerne výrazne zintenzívnili tempo inštalácie ETCS a zároveň pracujeme na niekoľkých projektoch aj s využitím eurofondov, ktoré prinesú výrazné zvýšenie ešte oproti tomu už pomerne navýšenému počtu vlakov, ktoré sú vybavené dnes ETCS,“ uzavrel Helexa s tým, že ZSSK má 89 hnacích koľajových vozidiel alebo rušňov, ktoré sú vybavené systémom ETCS a ďalších 55 vlakov je v procese obstarávania.
Nahlásiť chybu v článku