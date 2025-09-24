Šírenie žltačky v meste na juhu Slovenska narastá: Za posledný týždeň pribudlo ďalších desať prípadov

Počet ochorení na vírusovú hepatitídu typu A v lokalite Ladislavov Dvor v Leviciach narastá. Počas uplynulého týždňa pribudlo ďalších desať nových prípadov.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Levice zaznamenal prvé ochorenie 1. septembra, aktuálne eviduje kumulatívne 32 ochorení v tejto mestskej časti, informovala Eva Kaňková, poverená vykonávaním funkcie regionálneho hygienika.
Všetky nové prípady nákazy boli zistené aktívnym vyhľadávaním v ohnisku nákazy. Jeden prípad ochorenia bol zaznamenaný v obci Tekovské Lužany, je v epidemiologickej súvislosti s epidémiou v lokalite Ladislavov Dvor.
Nakazených čakajú prísne opatrenia
Prijaté opatrenia zahŕňajú epidemiologické vyšetrovanie prípadov v ohnisku nákazy. Nariadený je lekársky dohľad úzkym kontaktom, ktorý pozostáva z odberu biologického materiálu na laboratórne vyšetrenie, lekárskeho dohľadu počas maximálnej inkubačnej lehoty ochorenia a imunizácie všetkých úzkych kontaktov.
Ďalšie opatrenia spočívajú v distribúcii zdravotnovýchovných materiálov, osvete a v spolupráci s mestským úradom, so všeobecnými lekármi pre deti a dorast a všeobecnými lekármi pre dospelých.
