Z egyptského múzea zmizol poklad faraónov: Polícia zadržala zamestnanca, vzácny artefakt skončil zle

Foto: Maska faraóna Amenemopa,Dale Cruise, CC BY 2.0 , via Wikimedia Commons/ SITA

Martin Cucík
Z múzea v Káhire zmizol 3000-ročný náramok patriaci slávnemu faraónovi. Skončil roztavený, aby sa z neho zhotovil ďalší šperk.

Náramok zmizol podľa egyptského ministerstva pre starožitnosti 9. septembra počas toho, ako mal byť prepravený na výstavu v Taliansku. Egyptská polícia zadržala zamestnanca káhirského múzea a jeho troch údajných komplicov.

Tento 3000 rokov starý zlatý náramok pochádza z obdobia vlády Amenemopa, faraóna 21. dynastie, ktorý vládol približne 1000 rokov pred naším letopočtom.

Obvinený je aj zamestnanec múzea

Ako uvádza portál ynetnews, relikvia bola odcudzená z reštauračného laboratória múzea za asistencie jedného zo zamestnancov. Následne putovala k ilegálnemu obchodníkovi v Káhire. Ten ju predal za približne 3200 eur, kupec ju následne predal ďalej za 3400 eur a nakoniec skončila u zlatníka, ktorý ju roztavil.

Prípad vyvolal hnev po celom Egypte

Egypt, národ, ktorý je nesmierne hrdý na svoje kultúrne dedičstvo a históriu, veľmi tvrdo reaguje na podobné incidenty. Verejnosť kritizuje múzeum za nedostatočné bezpečnostné opatrenia a navrhuje aj zastavenie vystavovania relikvií v zahraničí.

Táto krádež je budíček pre vládu,“ povedal egyptský právnik pre ľudské práva Malek Adly. Zdôraznil pritom potrebu silnejšej ochrany relikvií počas ich vystavovania v múzeách, ako aj pri ich skladovaní.

Staré spomienky ožívajú

Tento incident oživil spomienky Egypťanov na možno najznámejšiu krádež z roku 1977. Išlo o obraz svetoznámeho maliara Vincenta van Gogha „Vlčie maky“. Stalo sa to v tom istom múzeu, odkiaľ ukradli cenný náramok. Obraz mal však hodnotu približne 50 miliónov dolárov a ukradnutý bol taktiež za pomoci zamestnancov múzea. Obraz sa síce neskôr podarilo vypátrať, ale znovu ho ukradli v roku 2010 a nikdy sa už nenašiel.

