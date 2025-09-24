Z egyptského múzea zmizol poklad faraónov: Polícia zadržala zamestnanca, vzácny artefakt skončil zle

Náramok zmizol podľa egyptského ministerstva pre starožitnosti 9. septembra počas toho, ako mal byť prepravený na výstavu v Taliansku. Egyptská polícia zadržala zamestnanca káhirského múzea a jeho troch údajných komplicov.
Tento 3000 rokov starý zlatý náramok pochádza z obdobia vlády Amenemopa, faraóna 21. dynastie, ktorý vládol približne 1000 rokov pred naším letopočtom.
Obvinený je aj zamestnanec múzea
Ako uvádza portál ynetnews, relikvia bola odcudzená z reštauračného laboratória múzea za asistencie jedného zo zamestnancov. Následne putovala k ilegálnemu obchodníkovi v Káhire. Ten ju predal za približne 3200 eur, kupec ju následne predal ďalej za 3400 eur a nakoniec skončila u zlatníka, ktorý ju roztavil.
Prípad vyvolal hnev po celom Egypte
Egypt, národ, ktorý je nesmierne hrdý na svoje kultúrne dedičstvo a históriu, veľmi tvrdo reaguje na podobné incidenty. Verejnosť kritizuje múzeum za nedostatočné bezpečnostné opatrenia a navrhuje aj zastavenie vystavovania relikvií v zahraničí.
„Táto krádež je budíček pre vládu,“ povedal egyptský právnik pre ľudské práva Malek Adly. Zdôraznil pritom potrebu silnejšej ochrany relikvií počas ich vystavovania v múzeách, ako aj pri ich skladovaní.
Staré spomienky ožívajú
Tento incident oživil spomienky Egypťanov na možno najznámejšiu krádež z roku 1977. Išlo o obraz svetoznámeho maliara Vincenta van Gogha „Vlčie maky“. Stalo sa to v tom istom múzeu, odkiaľ ukradli cenný náramok. Obraz mal však hodnotu približne 50 miliónov dolárov a ukradnutý bol taktiež za pomoci zamestnancov múzea. Obraz sa síce neskôr podarilo vypátrať, ale znovu ho ukradli v roku 2010 a nikdy sa už nenašiel.
Nahlásiť chybu v článku