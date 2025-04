Šimkovičová lieta v poriadnych problémoch: Údajne odmieta zverejniť životopisy svojich nominantov, kritici podávajú podnety

Otvorená Kultúra! (OK!) podáva ďalší podnet na Generálnu prokuratúru SR (GP SR). Táto informácia prichádza len niekoľko dní po tom, ako na GP SR padlo rozhodnutie, že rezort kultúry musí predložiť zákonné podmienky členstva Adriány Tomičovej a Petra Grutku v Rade.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Právnik Michal Lipták v mene platformy podal podnet na preskúmanie zákonnosti postupu Rady FPU. „Snaží sa vylúčiť odborné komisie z rozhodovacieho procesu v podprogramoch pre tradičnú kultúru a folklorizmus. Od riaditeľa FPU opakovane žiada, aby postupoval protizákonne,“ vysvetľuje OK! kroky Rady.

Podali podnet

Právnik Lipták upozorňuje na nezákonný postup, ktorý sa mal prejaviť v uznesení na posledných zasadnutiach Rady FPU, a to 16. apríla a 23. apríla. Rada FPU mala prikázať riaditeľovi fondu Róbertovi Špotákovi, pod hrozbou pracovnoprávneho postihu, aby jej do 24 hodín predložil žiadosti na posúdenie, a to aj bez stanoviska odbornej komisie.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Otvorená Kultúra! (@otvorena_kultura)

„Zo zákona o FPU, ako aj z interných predpisov FPU jednoznačne vyplýva, že odborné komisie z rozhodovania vylúčiť nemožno,“ informuje platforma. Tá ďalej dodáva, že za súčasný stav v inštitúcii sú zodpovední nominanti ministerstva kultúry, ktorí svojou opakovanou neúčasťou na zasadnutiach paralyzovali činnosť fondu a opakovane ignorovali riaditeľove výzvy a upozornenia.

Problém s nominantmi

Rada FPU má aktuálne naďalej pozostávať z členov, ktorí boli vymenovaní v rozpore so zákonom o FPU. Okrem Grutku a Tomičovej mala ministerka Martina Šimkovičová nedávno nominovať ďalšieho člena v rozpore so zákonom. „Na Generálnu prokuratúru bol 14. apríla 2025 podaný aj podnet na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej o vymenovaní Mgr. Branislava Trégera za člena Rady FPU,“ informovala OK!

Pri podnetoch týkajúcich sa Tomičovej a Grutku už GP SR rozhodla. Podľa jej stanoviska malo dôjsť k porušeniu predpisov. Ako pre interez uviedla Ivana Laučíková z OK!, dozorujúci prokurátor neskonštatoval, že spomenuté osoby nemajú požadovanú päťročnú prax, ale to, že o nej neboli predložené relevantné dôkazy.

„Ak by ministerstvo tieto dôkazy malo, nebolo by problémom zverejniť ich. Prokurátor nenamieta nedostatočnú prax, ale to, že o nej neboli dodané dôkazy,“ hovorí Laučíková s tým, že šéfka kultúry uviedla, že ministerstvo neeviduje žiadne nezrovnalosti a nemieni urobiť nápravu.

Interez oslovil ministerstvo kultúry. Článok budeme aktualizovať o stanovisko.