Na Šimkovičovej nenechali suchú ani nitku: Folkloristi sa nevedia dostať k podpore, Otvorená kultúra podáva podnet

Otvorená kultúra! podáva podnet na Generálnu prokuratúru. Dôvodom sú medializované postupy v FPU, ktoré sú podľa právnikov nezákonné.

Folkloristi už niekoľko týždňov upozorňujú, že dodnes nemajú k dispozícii rozhodnutie, či a kedy dostanú potrebné financie na organizovanie folklórnych festivalov.

Dňa 22. apríla 2025 podal právnik Michal Lipták v mene platformy Otvorená Kultúra! podnet na Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky na preskúmanie zákonnosti postupu Rady Fondu na podporu umenia. Podnet smeruje proti rozhodnutiam Rady FPU v podprograme 4.4.1 „Tradičná kultúra a folklorizmus“, kde sa mala rada pokúsiť vylúčiť odborné komisie z rozhodovacieho procesu.

Zároveň mal byť vyvíjaný tlak na riaditeľa fondu, aby konal v rozpore so zákonom, pod hrozbou pracovnoprávneho postihu, tvrdí Otvorená kultúra!.

V zdôvodnení podnetu Michal Lipták spolu s právničkou Andreou Čupeľovou upozorňujú na uznesenie zo zasadnutia rady zo 16. apríla 2025. V ňom sa podľa podania žiadalo, aby riaditeľ FPU predložil žiadosti na schválenie aj bez stanoviska odbornej komisie, čo je podľa ich vyjadrenia v rozpore so zákonom o FPU aj s internými predpismi fondu. Stalo sa tak po medializovaní informácií o tom, že folkloristi nemajú k dispozícii rozhodnutia ani financie.

Podali aj ďalšie podnety

Zároveň bol podaný aj ďalší podnet na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej o vymenovaní Branislava Trégera za člena Rady FPU. Tento podnet nadväzuje na predchádzajúce prípady vymenovania Petra Grutku a Adriany Tomičovej, v ktorých už Generálna prokuratúra Slovenskej republiky vyhovela podaniam a 1. apríla 2025 podala dva protesty proti opatreniam ministerky Šimkovičovej.

Otvorená Kultúra! tvrdí, že za súčasný stav vo fonde sú zodpovední nominanti ministerstva v Rade FPU, ktorí svojou opakovanou neúčasťou na zasadnutiach paralyzovali činnosť fondu a ignorovali opakované upozornenia riaditeľa.

Výsledkom podľa nich je, že fond nestihol včas vymenovať odbornú komisiu pre oblasť folklóru, čo spôsobilo, že folklórne súbory a organizátori festivalov doposiaľ nedostali rozhodnutie o pridelení podpory.

Rada FPU podľa platformy namiesto priznania zodpovednosti vyvíja tlak na riaditeľa fondu, aby obchádzal zákonné postupy. Zároveň podľa Otvorenej Kultúry! nie je prijateľné, aby o pridelení financií pre tradičnú kultúru rozhodovala rada bez odborného hodnotenia, navyše v čase, keď má medzi svojimi členmi osoby vymenované v rozpore so zákonom.

V podnete na Generálnu prokuratúru sa okrem iného uvádza, že ak by Rada FPU postupovala uvedeným spôsobom, mohla by tým teoreticky naplniť aj znaky trestného činu, napríklad zneužitia právomoci verejného činiteľa.

Kritika od folkloristov

Na kroky Rady FPU a Ministerstva kultúry SR zareagovali aj zamestnanci a zamestnankyne kancelárie FPU, ktorí v otvorenom liste z 15. apríla 2025 podrobne opísali priebeh udalostí. K listu bola priložená aj časová os situácie, ktorú spracovala kancelária fondu.

Súčasne sa k situácii vyjadrili aj zástupcovia folklórnej scény, ktorí vo vyhlásení adresovanom ministerke Martine Šimkovičovej vyjadrili ostrú kritiku voči spôsobu, akým je Fond na podporu umenia vedený, a označili kroky ministerstva za deštruktívne voči celej oblasti folklóru.

„Pani ministerka, my Vás nepotrebujeme vidieť v pseudokroji na festivaloch. Nepotrebujeme počuť Vašu subjektívnu predstavu o tom, čo je naša tradičná kultúra, ani to, ako by malo súčasné umenie vyzerať. Nepotrebujeme, aby mal folklorizmus zvýhodnený režim oproti iným. My všetci, ktorí kultúru spoluvytvárame, sme pre Slovensko rovnako dôležití.“

Predstavitelia folklórnej scény zároveň avizujú ďalšie protestné aktivity:

„Pani ministerka, môžete sa vyhovárať na čo a koho chcete, ale Vaše pôsobenie v oblasti kultúry je katastrofa. Budeme to slobodne hovoriť, vysvetľovať a opakovať – lebo je to naša zodpovednosť voči dedičstvu, ktoré chceme odovzdať ďalším generáciám.“