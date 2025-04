Kultúra dostáva šach-mat: Dotácie meškajú, v hre sú ďalšie výpovede. Príčinou majú byť Šimkovičovej nominanti

Folklórne festivaly a slávnosti sú tento rok v ohrození. Kým za bežných okolností by mali v polovici apríla riešiť detaily ohľadom podujatí, tento rok stále nevedia, či od Fondu na podporu umenia (FPU) dostanú nejaké financie. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová na tlačovej konferencii uviedla, že za súčasný stav je zodpovedný riaditeľ fondu Róbert Špoták.

Zamestnanci fondu zaslali otvorený list, v ktorom bránia riaditeľa a ohradzujú sa voči tvrdeniam Ministerstva kultúry SR (MK SR). Pod list sa podpísalo 29 ľudí z inštitúcie. Tí zároveň uviedli, že ak sa situácia bude naďalej uberať týmto smerom, zvážia výpovede.

„Považujeme za neprípustné, akým spôsobom ministerstvo kultúry spolu so zástupcami Rady fondu zaútočilo na riaditeľa Róberta Špotáka a kanceláriu fondu. Rozhodli sme sa vyjadriť náš postoj a upozorniť kompetentných, že sa odmietame podieľať na likvidácii fondu,“ uviedla pre interez manažérka oddelenia strategických a výskumných činností Miriama Benková.

O čo ide?

Organizátori folklórnych festivalov, ktorí zaslali žiadosti o podporu ešte na jeseň 2024, dodnes stále nedostali odpoveď. Desiatky projektov odborná komisia stále nevyhodnotila, a preto hrozí, že sa podujatia tento rok neuskutočnia alebo budú v oklieštenej podobe.

Zlú situáciu priznal napríklad Medzinárodný festival detských folklórnych súborov v Bratislave, ktorý priznal, že peniaze na 27. ročník jednoducho nemá a vyhlásil zbierku na Donio.

„Každý rok je podporený najmä z Fondu na podporu umenia a ak nám fond dotáciu neschváli alebo schváli menej, od januára do júna máme čas zháňať ďalšie financie alebo prispôsobiť harmonogram schválenej sume. Teraz nám vzali aj ten čas. Kde máme istotu, že v júni sa dozvieme pozitívny výsledok a splatíme pôžičky? Jediné čo máme, je odhodlanie festival urobiť,“ napísali na sociálnej sieti organizátori.

Nový predseda Rady FPU Matúš Oľha, nominant šéfky kultúry, na tlačovej konferencii uviedol, že už v decembri bolo jasné, že fond nemá z koho zložiť odbornú komisiu v programe Tradičná kultúra a folklorizmus. Dôvodom mal byť konflikt záujmov. Niekoľkomesačný sklz je však podľa neho vinou riaditeľa fondu.

„Požiadal som riaditeľ FPU, aby žiadosti sprístupnil členom rady, ktorí by ich sami zhodnotili a pridelili peniaze. Odpoveď bola, že je to protizákonné. Nejde mu o to, aby peniaze šli, kam majú, ale aby bola kauza – a tá tu je,“ uviedol.

Ministerka Martina Šimkovičová na tej istej tlačovke Oľhu podporila a povedala, že „za súčasný stav je zodpovedný riaditeľ FPU Róbert Špoták“. Podľa jej slov je meškajúca podpora v programe dôsledkom jeho nečinnosti a zároveň priameho zasahovania do chodu vecí tak, aby fond znefunkčnil. Uviedla, že Špoták robí všetko pre to, „aby došlo k prieťahom“.

Riaditeľ FPU Špoták pre portál Aktuality uviedol, že žiadosti o podporu Rade nesprístupní, pokiaľ nebudú vyhodnotené odbornou komisiou. Odvoláva sa pritom na zákon. „Ja tým iba dodržiavam zákon o FPU, podľa ktorého musia prejsť najskôr hodnotením odbornej komisie, až potom môže o podpore či nepodpore rozhodnúť rada,“ odkázal.

Projekty v ohrození

Benková upozorňuje, že už pri zmene zákona o fonde opakovane upozorňovali na to, aké dôsledky novela presadená MK SR prinesie. Jedným z nich bolo aj očakávanie, že zmeny povedú k výrazným omeškaniam v prideľovaní podpory. Na túto skutočnosť poukazoval už pred Vianocami aj Ľudovít Nápoky zo združenia Anténa – sieť pre nezávislú kultúru.

„Veľká väčšina projektov pravdepodobne nebude podporená, mnohé organizácie môžu stratiť podporu. Zároveň to však vyzerá tak, že sa fond rúca, a to ešte skôr, ako bol schopný rozhodnúť o nejakej podpore, rúca sa harmonogram vyhlasovania výziev. Niektoré boli vyhlásené, iné vyhlásili neskôr, alebo neboli vyhlásené vôbec,“ povedal v rozhovore.

Je polovica apríla a zdá sa, že scenár sa napĺňa. Miriama Benková hovorí, že fond by mal ročne spracovať a vyhodnotiť asi 5-tisíc žiadostí. Na tom každoročne pracovali stovky odborníkov, novelou zákona však táto kompetencia prešla pod Radu FPU. Tá má momentálne 10 členov.

„Vyhodnotiť a rozhodnúť o takom obrovskom množstve žiadostí zákonite vedie k posunom a zdržaniam. Rada navyše po zmene zákona prestala riadne vykonávať svoju činnosť. Od vstupu zmeny zákona do platnosti v auguste 2024 bola rada uznášanianeschopná na šiestich z pätnástich svojich zasadnutí. Vo všetkých prípadoch bola uznášanianeschopnosť zapríčinená ministerstvom kultúry alebo ministerskými nominantami v rade FPU,“ hovorí s tým, že takáto situácia vo fonde nikdy predtým nenastala.

„Je preto absurdné, keď sa práve ministerstvo a ministerskí nominanti v rade fondu snažia z omeškaní viniť riaditeľa a kanceláriu,“ dodáva.

Otvorený list zamestnancov

Po tlačovke šéfky kultúry a Oľhu zverejnila kancelária Fondu na podporu umenia otvorený list, v ktorom sa ohradzuje voči tvrdeniam, ktoré na nej zazneli. V liste zamestnanci uvádzajú, že stoja za riaditeľom fondu Róbertom Špotákom.

„Riaditeľ aj my zamestnankyne a zamestnanci znášame od začiatku platnosti novely zákona o fonde nestabilitu a chaos, ktoré majú priamy dosah na našu prácu. Opakované neúčasti nominantov ministerstva kultúry na zasadnutiach rady a ich neodborné rozhodovanie má za následok výrazné posuny a omeškanie všetkých procesov, nepredvídateľnosť našej práce a nemožnosť akéhokoľvek dlhodobejšieho plánovania,“ píšu.

Špoták podľa nich aktívne riadi riešenie všetkých vzniknutých problémov a vždy hľadá zákonné cesty ako zabezpečiť čo najplynulejší chod organizácie. Vyzvali preto MK SR a Radu FPU, aby prestali šíriť zavádzajúce informácie a prenášať zodpovednosť za situáciu na riaditeľa a kanceláriu fondu. Dodávajú tiež, že v prípade, ak bude naďalej dochádzať k porušovaniu zákona a podobným praktikám, zvážia výpovede.

Zamestnanci zároveň zverejnili časovú os zostavovania komisie folklórnych festivalov.

„Tento list podpisujeme preto, že nám záleží nielen na tejto inštitúcii, ale najmä na žiadateľoch, žiadateľkách a celkovo na kultúrnom prostredí na Slovensku. Fond je dôležitým a moderným nástrojom kultúrnej politiky, ktorý za svoju 10-ročnú existenciu umožnil rozvoj a profesionalizáciu kultúrneho sektora. Obávame sa však, že pokračovanie súčasného prístupu zo strany rady a ministerstva kultúry povedie k jeho rozpadu,“ odkazujú.

Čo je FPU?

Fond na podporu umenia (FPU) je verejnoprávnou inštitúciou, ktorej poslaním je vytvárať podmienky pre rozvoj a podporu umeleckej tvorby, umeleckých aktivít, kultúry, kreatívneho priemyslu, tvorby umeleckých diel a ich sprístupňovanie. Podporuje kultúru a umenie naprieč celým Slovenskom.

Programy, ktorými sa FPU zaoberá, sú napríklad verejné umelecké aktivity vysokých škôl, výskum a vzdelávacie aktivity alebo podujatia, kultúrne centrá a časopisy.

Od 1. augusta 2024 vstúpila do platnosti novela zákona o FPU z dielne Ministerstva kultúry SR (MK SR) pod taktovkou Martiny Šimkovičovej, ktorá jeho fungovanie výrazne zmenila.

Nedávno bol prijatý nový štatút, ktorý bol jedným z dôvodov vzniku protestov pred budovou fondu. Štatút FPU vysvetľuje dokument, ktorým sa určujú funkcia a činnosť fondu. Orgánmi fondu sú rada, dozorná komisia a riaditeľ/riaditeľka.