Generálna prokuratúra rozhodla: Šimkovičová musí vysvetliť svojich nominantov vo FPU, jeden z nich funkciu nemôže vykonávať

Ministerstvo kultúry musí do 30 dní predložiť zákonné podmienky členstva Adriány Tomičovej a Petra Grutku v Rade Fondu na podporu umenia (FPU). Do úvahy pripadá aj ich odvolanie. Uviedli to zástupcovia Platformy Otvorená kultúra! (OK!) na tlačovej konferencii s tým, že Generálna prokuratúra SR (GP SR) vyhovela ich podnetom.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Otázniky aktuálne vyvoláva aj ďalší nový člen rady, a to Branislav Tréger. Ako primátor Liptovského Hrádku však podľa právneho zástupcu OK! nemôže takúto verejnú funkciu vykonávať.

Problémy s FPU

„Podľa verejne dohľadateľných informácií uvedené osoby nespĺňajú zákonom stanovené kritériá minimálne 5-ročnej praxe v oblasti kultúry, preto Otvorená Kultúra! v januári prostredníctvom právnika Michala Liptáka podala podnet na Generálnu prokuratúru a žiadala a preskúmanie legálnosti ich vymenovania,“ uviedli v správe pred tým, ako zverejnili rozhodnutie GP SR.

Oba podnety vybavil pridelený prokurátor Generálnej prokuratúry SR tak, že im vyhovel a na ich základe podal 1. apríla 2025 dva protesty proti opatreniam ministerky kultúry – vedené sú pod sp. zn. VI/1 Gd 44/25/1000-5 (Grutka) a VI/1 Gd 79/25/1000-5 (Tomičová).

„Ak ministerka protestom nevyhovie, prokurátor môže do dvoch mesiacov podať správnu žalobu na Správnom súde v Bratislave. V takom prípade bude musieť ministerka kultúry obhájiť pred súdom a vysvetliť, prečo vymenovala do rady Fondu osoby v rozpore so zákonom, čo samozrejme obhájiteľné nie je,“ hovorí OK!

Tomičová a Grutka boli do FPU menovaní ako nominanti ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej 15. augusta 2024. Otázniky aktuálne vyvoláva aj ďalší nový člen rady, a to Branislav Tréger. Šimkovičová ho menovala 3. apríla ako zástupcu samospráv.