Šimečka by porazil Fica, tretia najsilnejšia strana Republika: Prieskum ukázal, kto by vyhral parlamentné voľby

Parlamentné voľby by v marci 2026 vyhralo opozičné hnutie PS s 21,1 percenta hlasov. Na druhom mieste by skončil koaličný Smer-SD s 20,2 percenta. Treťou najsilnejšou stranou by sa stala Republika s 9,7 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu volebných preferencií, ktorý zrealizoval Infostat.
KDH by skončilo po voľbách s takýmito výsledkami na štvrtom mieste s 9,4 percenta. Podľa prieskumu by za ním bol vládny Hlas-SD s 8,3 percenta, SaS so siedmimi percentami a Demokrati s 5,5 percenta hlasov.
Ďalšie politické strany by mali smolu
Volebný výsledok by na vstup do parlamentu nestačil Hnutiu Slovensko (štyri percentá), Aliancii (3,8 percenta), SNS (3,3 percenta), hnutiu Sme rodina (1,4 percenta) ani hnutiu Právo na pravdu (jedno percento). Ostatné politické subjekty by volilo menej ako jedno percento opýtaných.
