Ukrajina útočila na ruskú ropnú infraštruktúru. Došlo k úniku horľavých materiálov

Zuzana Veslíková
TASR
Ruské úrady v nedeľu ráno oznámili, že trosky dronu poškodili úsek ropovodu neďaleko baltského prístavu Primorsk.

Neskôr guvernér Leningradskej oblasti Alexander Drozdenko vydal spresnenie na svojom telegramovom kanáli, že ropovod nebol zasiahnutý. TASR o tom píše podľa agentúr AFP a Reuters

„Podľa aktualizovaných informácií nebol ropovod v blízkosti prístavu Primorsk poškodený. ​​K úniku horľavých materiálov došlo v dôsledku zásahu šrapnelov do jednej z palivových nádrží,“ uviedol Drozdenko vo vyhlásení. Objasnil, že následky dopadu šrapnelov už boli odstránené.

Ukrajina zintenzívnila útoky

Ruská protivzdušná obrana zostrelila v Leningradskej oblasti v noci 19 dronov. Ukrajina v posledných mesiacoch zintenzívnila útoky na ruské infraštruktúrne ciele. Primorsk medzi fínskymi hranicami a Petrohradom zasiahla 23. marca, čo spôsobilo rozsiahly požiar ropných zásobníkov.

Tamojší prístav má dennú kapacitu spracovania približne jeden milión barelov ropy a približne 300.000 barelov motorovej nafty, čo z neho robí kľúčový prekladací bod pre hlavnú ruskú ropu triedy Ural a nízkosírnu motorovú naftu Euro-5.

V nedeľu trosky z bezpilotného lietadla spôsobili aj požiar v ropnej rafinérii Nižegorodnefteorgsintez (NORSI) spoločnosti Lukoil, informoval v nedeľu na svojom telegramovom kanáli guvernér Nižnonovgorodskej oblasti Gleb Nikitin. „Požiar sa podarilo lokalizovať,“ uvádza sa v jeho vyhlásení.

Kapacita spracovania ropy spoločnosti NORSI je približne 16 miliónov ton ročne. Rafinéria sa radí na štvrté miesto medzi ruskými rafinériami z hľadiska objemu spracovania ropy a na druhé miesto z hľadiska produkcie benzínu.

