Ľudia lejú na námrazu na čelnom skle teplú vodu, zmizne za 10 sekúnd: Automechanik prezradil, prečo to radšej nerobiť

V uplynulých dňoch ste ráno pri ceste do školy alebo práce mohli zahliadnuť ľudí, ktorí sa ešte rozospatí trápili s námrazou na čelnom skle. Alebo ešte horšie — možno ste sa aj vy ocitli v ich koži a museli si o niečo privstať, aby ste stihli dať auto do poriadku. Na internete sa objavuje množstvo tipov a hackov, ako túto nepríjemnú povinnosť urobiť čo najrýchlejšie. Niektoré z nich zahŕňajú použitie teplej vody. Čo však na to odborník?

Článok pokračuje pod videom ↓

TikTok môže byť okrem iného aj zdrojom zaujímavých nápadov, ktorými sa môžeme inšpirovať. Ak si tu do vyhľadávača zadáte kľúčové slová ako „car“, „frozen“ a „windows“, zobrazí vám rôzne videá, ktorých aktéri radia, ako rýchlo rozmraziť čelné sklo. Napríklad, aj teplou vodou, no pozor, nemusí to byť najlepší nápad. Potvrdil nám to aj automechanik.

Naliať vodu priamo na sklo, alebo si vytvoriť pomôcku na rozmrazovanie z vrecka

Užívateľ s prezývkou @khrisfitness vo svojom videu sľubuje rýchly a jednoduchý spôsob, ako na rozmrazenie čelného skla. Naleje naň teplú vodu (upozorní, že voda nie je horúca, len teplá) a za 10 sekúnd nie je po námraze ani stopy. Video sa stalo virálnym a má takmer 500-tisíc pozretí.

Ďalší TikToker prezývaný @alanclab1 zas naplnil teplou vodou uzatvárateľné vrecko, ktorým prechádzal po čelnom skle, ktoré sa vzápätí rozmrazovalo.

Čo tieto dve videá spája, sú komentáre od vydesených sledovateľov, ktorí upozorňujú na to, že by čelné sklo mohlo aj prasknúť, a preto to nie sú najlepšie rady. Zistili sme pre vás, ako to je naozaj.

Opýtali sme sa automechanika

Odborník priznal, že teplá voda môže fungovať, avšak hazard s ňou sa vám nemusí vyplatiť. „Treba to odhadnúť, čo môže byť také, že pokus omyl.“

Opísal, že okrem týchto spomínaných videl aj videá, v ktorých ľudia lejú na čelné sklo vodu priamo z rýchlovarnej kanvice, pričom sklo naozaj popraskalo. „Deje sa to, pretože sklo nezvládne takú veľkú tepelnú zmenu, ako prechod dajme tomu z -5 na 90 stupňov,“ vysvetlil automechanik z Košíc pre interez.

Namiesto toho odporučil tri rôzne spôsoby na odstránenie námrazy — môžete buď použiť nemrznúcu zmes v spreji, naštartovať auto a chvíľu počkať, kým sa kabína zohreje, alebo to urobiť, pre niekoho možno neobľúbenou metódou, použiť starú dobrú škrabku.