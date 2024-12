Na čelné sklo položil uterák a totálne zamrzol: Keď ho stiahol dolu, nastal šok, virálny trik má zatočiť s námrazou

V noci nám poriadne prituhlo a ak ste ráno cestovali, napríklad do práce autom, možno na vás čakalo nepríjemné prekvapenie. Okrem toho, že na vašom aute bola napadnutá vrstva snehu, ktorú bolo nutné odstrániť, možno sa pod ním nachádzala aj námraza, ktorá len tak nešla dolu. Nedávno sme vám vysvetlili, prečo v takomto prípade nemusí byť používanie horúcej vody na rozmrazenie najlepší nápad, no aj napriek tomu to mnohí robia a chvália sa tým na sociálnych sieťach. Na internete koluje ďalší trik, ktorý radí, ako tomuto nepríjemnému javu predísť. Zisťovali sme, čo na to automechanik.

Na TikToku bolo ešte začiatkom roka zdieľané video, ktoré má aktuálne takmer 30 miliónov zhliadnutí. Získalo 2,5 milióna srdiečok a cez 10-tisíc reakcií. Povedzme si pravdu, takéto štatistiky by mu mohol závidieť nejeden influencer. No ako sa mu to podarilo?

Položil na čelné sklo uterák, aby nezamrzlo

Ako to už býva, ukazuje na prvý pohľad bizarný, avšak pre ľudí jednoduchý a užitočný trik, ktorý ich na prvú zaujal. Jeho autor s prezývkou „herbielad49“ umiestnil na čelné sklo svojho auta uterák, čím predišiel tomu, aby zamrzlo.

Na začiatku videa je vidieť, že uterák primrzol na čelné sklo. Autor záberov ho začal opatrne dávať dolu, pričom z uteráka sa stal kus ľadu. No pod ním na čelnom skle sa nenachádzala žiadna námraza.

Okrem samotného hacku mnohí v komentárovej sekcii nezapreli svoj humor a žartovali o tom, že zamrznutý uterák vyzerá ako ich staré ponožky. Ďalší spomenuli, že u nich v meste by takéto niečo nebolo možné, pretože uterák by z ich auta niekto určite ukradol.

Môže poškodiť vaše čelné sklo?

V komentároch sa objavila aj reakcia k veci, v ktorej užívateľ priznal, že sa mu tento trik pozdáva, avšak sa príliš obáva toho, že by mu uterák primrzol oknu alebo by čelné sklo nejakým spôsobom prasklo.

„Myslela som si, že čelné sklo praskne,“ priznala ďalšia prekvapená TikTokerka.

Ako nám priblížil automechanik z Košíc, podľa neho takýto trik môže skutočne fungovať. No taktiež mu zišla na um myšlienka, či by takéto niečo bolo možné zrealizovať na Slovensku a či by sa skôr nebál nechať uterák na noc vonku, pretože ráno by ho tam už nenašiel.

Keď tento scenár skrsne v hlavách viacerým osobám nezávisle od seba, asi na tom niečo bude.