Silné zemetrasenie s magnitúdou 6,3 zasiahlo známy ostrov: Obrovské povodne a zosuvy pôdy, záchranári v ťažkostiach

Foto: SITA/AP

Martin Cucík
TASR
Ostrov Sumatra postihlo zemetrasenie a silné prívalové dažde.

Zemetrasenie s magnitúdou 6,6 postihlo vo štvrtok oblasť pri pobreží západnej časti Indonézie, uviedol americký geologický inštitút. TASR informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.

Reuters spresňuje, že zemetrasenie postihlo indonézsky ostrov Sumatra v oblasti provincie Aceh. Indonézsky geofyzikálny úrad určil magnitúdu zemetrasenia na 6,3 a dodal, že k nemu došlo v hĺbke desiatich metrov a nemá potenciál vyvolať prívalové vlny cunami.

Problémom aj zosuvy pôdy a dažde

Informácie o prípadných obetiach, zranených či materiálnych škodách neboli bezprostredne známe.

Ostrov Sumatra pritom v týchto dňoch sužujú aj povodne a zosuvy pôdy po rozsiahlych prívalových dažďoch, uviedli v stredu tamojšie úrady. Podľa polície sa záchranári do postihnutých oblastí dostávajú s ťažkosťami.

