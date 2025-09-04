Siamské dvojičky so spoločným telom sa objavili s bábätkom: Ľudí pobláznilo, ako ho mohli priviesť na svet, takto reagujú

Foto: Profimedia

Zuzana Veslíková
Po špekuláciách zverejnili príspevok, ktorým všetkých totálne dostali.

Siamské dvojičky Abby a Brittany Hensel sa narodili so spoločnými orgánmi od pása dolu, vrátane tých reprodukčných, a taktiež so spoločným krvným obehom. Asi vás neprekvapí, že sa tešia mediálnej pozornosti, a keď paparazzovia zachytia niečo zaujímavé, okamžite sa to stane senzáciou. A je to aj tento prípad. 

Bulvárny magazín TMZ zverejnil pred niekoľkými dňami fotografie, na ktorých dvojičky kráčajú po ulici v Minnesote v spoločnosti bábätka uloženého v nosiči. Abby sa pred niekoľkými rokmi vydala za istého Josha Bowlinga, takže špekulácie, že si táto dvojica, respektíve trojica založila rodinu, sú na mieste.

Foto: Profimedia

Dvojičky sa ozvali

Netrvalo dlho a dievčatá sa rozhodli na tieto fámy reagovať. Po svojom. Na TikToku zverejnili video, v ktorom pospájali zábery šíriace sa internetom a pridali k nim hudobný mix Eminema a Dr.Dre. Svoj príspevok komentovali len veľmi stroho, pridali k nemu popis „požehnané“.

@abbyandbrittanyhensel Blessed #abbyandbrittany #twins #abbyandbrittanyhensel #sisterhood #respect ♬ suara asli – lisna otong

Majú veľa otázok

Aj keď teóriu o tom, či je dieťa ich alebo nie priamo nepotvrdili alebo nevyvrátili, srdcia fanúšikov si opäť získali. Video sa stalo okamžite virálnym, má takmer milión prehraní a mnohí im v komentároch k prírastku do rodiny pogratulovali. No našli sa aj takí, ktorí priznali, že majú veľa otázok.

Rozprúdila sa aj diskusia o tom, že ak je bábätko ich, či ho aj vynosili, alebo je adoptované. Objavilo sa viacero názorov, ktoré sa snažili obhájiť možnosť, že dieťa mohli skutočne priviesť na svet, ale aj také, že by to bolo pre siamské dvojičky nebezpečné.

Niektorí poľutovali Brittany, ktorá sa stala súčasťou manželského zväzku svojej sestry. „Je mi ľúto Brittany, Abby je vydatá, no musí mať vzťah s jej manželom, bez ohľadu na to, či chce alebo nie,“ stojí v ďalšej z reakcií. Mnohí sa rozhodli do ich súkromia nezasahovať, len vyjadrili svoje nadšenie z toho, že sa ich rodina rozrástla.

