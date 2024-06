Siamské dvojičky majú spoločné telo: Jedna sa vydala, ľudí zaujíma, ako majú sex. Je zázrak, že prežili do dospelosti

Internet zaplavili fotografie zo svadby istej Abby Hensel s Joshom Bowlingom, ktorá sa uskutočnila ešte v roku 2021 a ľudia zostali nadšení. Prečo, keď nejde o žiadnu aktuálnu udalosť? Zachytávajú totiž bližší pohľad do vzťahu nielen tejto dvojice, ale aj niekoho ďalšieho. Tým niekým je Brittany — siamské dvojča Abby. To znamená, že keď si Josh vzal za manželku Abby, zároveň sa rozhodol naveky žiť aj s Brittany. A ľudí tento ich vzťah mimoriadne fascinuje.

Účet Abby a Brittany Hensel sleduje na TikToku okolo 300-tisíc ľudí a jedno z ich videí má dokonca šialených 22 miliónov pozretí. Spomínané zábery zo svadby boli zverejnené začiatkom mája a ukazujú Abby s Brittany vo svadobných šatách a po ich boku Josha. V ich pozadí hrá Taylor Swift a nechýba hashtag #forever, teda „navždy“.

Ľudia majú k ich vzťahu množstvo otázok

Video získalo cez 23-tisíc označený „páči sa mi to“ a v jeho komentárovej sekcii sa rozprúdili búrlivé debaty. Viacerí sa zhodli na tom, že majú až priveľa otázok, čo sa tohto zväzku týka. No niektorí narážali na jednu konkrétnu. „Po svadbe sa vynára len jedna otázka,“ stojí v komentári, ktorý je zakončený chichotajúcim sa smajlíkom.

Reakcie nenechali na seba dlho čakať a v desiatkach odpovedí sa rozoberá práve to, ako môžu mať spolu sex. V skutočnosti je však na Abby a Brittany zaujímavé niečo úplne iné. Keď prišli na svet, ich vyhliadky neboli vôbec priaznivé. No dokázali, aké bojovníčky to sú a dodnes si z nich mnohí môžu brať príklad, pretože ukazujú, ako žiť svoj život, aj keď to nemusí byť vôbec jednoduché.

Nedávali im veľkú šancu na život. No dievčatá prekvapili

Dvojičky sa narodili v roku 1990 rodičom Patty a Mikovi v americkej Minnesote, vysvetľuje magazín Today. Tí stáli pred dôležitým rozhodnutím — podrobiť svoje dcéry operácii, ktorá by ich oddelila, alebo nie? Na to, že obe prežijú, bola šanca veľmi nízka. Preto túto možnosť rodičia hneď zavrhli. Prišlo im nemožné vybrať si jednu zo svojich dcér. Namiesto toho sa rozhodli vychovávať ich obe také, aké sú.

Ako uvádza People, Abby a Brittany sa narodili so spoločnými orgánmi od pása dolu, vrátane tých reprodukčných, a taktiež so spoločným krvným obehom. Čo sa týka rúk, tie ovládajú samostatne. Abby patrí pravá a Brittany zas ľavá. Že sa dožijú vysokého veku či dospelosti, znelo spočiatku ako neuveriteľná predstava. The Mirror spomína, že bola len 1 % šanca, že sa dožijú viac ako jedného roka života. Ako už asi tušíte, do tejto štatistiky nezapadli, a taktiež sa im ako jedným z mála vôbec podarilo dovŕšiť vek dospelosti.

Nemali to však vôbec jednoduché. Aj činnosti, ktoré nám prídu ako úplne jednoduché, sa museli naučiť robiť spoločne. A to vrátane chôdze či tlieskania, teda vecí, pri ktorých je dôležitá synchronizácia nôh a rúk. Abby a Brittany však spolupracovali, odmalička sa všetko spolu učili a zvládli dokonca aj beh či hru na klavíri. Jedna hrala noty určené pre pravú ruku a druhá pre ľavú.

Bicyklujú aj šoférujú auto

