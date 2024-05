Šialený návrh vedcov ukazuje, že warpov pohon môže byť reálny. A to aj v medziach známej fyziky

Keď človek prvýkrát vzlietol do vesmíru a následne, keď sa prvýkrát noha človeka dotkla Mesiaca, mnohí predpokladali, že o niekoľko desaťročí neskôr budeme cestovať na iné planéty pomaly rovnako, ako keď teraz niekam letíme lietadlom. Ako sa ale zistilo, také jednoduché to zďaleka nie je.

Hypotetický warpov pohon

Veľkou prekážkou v dobývaní vesmíru je okrem iného to, že aby sme dosiahli vzdialené objekty aj v rámci našej Slnečnej sústavy, potrebujeme na to veľké množstvo času. Vesmírne lode totiž nedosahujú také rýchlosti, aby sme sa dostali k vzdialeným objektom dostatočne rýchlo, nehovoriac o ďalších stovkách ba až tisícok menších či väčších prekážok. Navyše, v rámci známej fyziky, maximálnu rýchlosť objektu obmedzuje rýchlosť svetla vo vákuu, teda 300-tisíc kilometrov za sekundu. A nič hmotné túto rýchlosť nedokáže prekonať.

Jednou z odpovedí na to, ako sa rýchlo presúvať priestorom je aj teoretický koncept zvaný warpov pohon. Ako uvádza portál Science Alert, ide o hypotetický motor pohybujúci sa svetelnou rýchlosťou, ktorý pomocou neobjavenej exotickej hmoty, v ktorej sa nachádza, stláča priestor vpredu, aby sa zmenšil, a tak ním prejde oveľa rýchlejšie, ako keby bol časopriestor ponechaný tak, ako je.

„Reálnejší“ warpov pohon

To síce znie pekne na papieri, no realita je iná a či niekedy a či vôbec je možné takýto pohon vytvoriť, ostáva vo hviezdach. Avšak najnovšia správa vedcov z think tanku Applied Physics sa zamýšľa nad tým, či by to predsa nejako nešlo a prichádzajú s riešením warpovho pohonu konštantnou podsvetelnou rýchlosťou.

Už len to, že koncept hovorí o podsvetelnej rýchlosti, ho trochu zreálňuje a mierne posúva z poľa čistej science fiction do oblasti trochu viac skutočnej.

„Táto štúdia mení konverzáciu o warpovom pohone. Predvedením nášho prvého modelu sme ukázali, že warpové pohony nemusia by sci-fi,“ hovorí pre portál Business Wire fyzik Jared Fuchs z Alabamskej univerzity v Huntsville.

Už predchádzajúca správa tohto think tanku opisovala, že vývoj supervýkonného gravitačného poľa by mohol stlačiť časopriestor. Ich najnovšia správa teoretizuje nad warpovým pohonom, ktorý by dokázal manipulovať s časopriestorom takým štýlom, ako keď gravitácia reaguje na normálnu hmotu.

Kozmická loď s opisovaným warpovým pohonom by prechádzala vesmírom pomalšie ako rýchlosť svetla, no mohla by fungovať bez exotickej hmoty. Model vedcov využíva zmes tradičných a nových gravitačných techník, ktoré vytvárajú warpovú bublinu, ktorá dokáže prepravovať objekty vysokou rýchlosťou, ale v rozmedzí známej fyziky. Ich teoretický model vznikol vďaka verejne dostupnému nástroju Warp Factory.

Tím vedcov by chcel svoj model ešte preskúmať a zdokonaliť. A síce toto ani zďaleka neznamená, že budeme čoskoro (alebo niekedy) disponovať skutočným warpovým pohonom, ale môže to celé otvoriť cestu k novým a vzrušujúcim objavom v tejto oblasti fyziky.