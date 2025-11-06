Sexy postava po 50? Zora Czoborová odhalila dve potraviny, ktoré úplne vyradila zo svojho jedálnička

Zora Czoborová patrí medzi ženy, ktoré starnú s gráciou a odhodlaním. Už roky je inšpiráciou pre všetkých, ktorí veria, že krása a energia sa rodia z disciplíny, pohybu a radosti zo života.
Už desaťročia je ukážkou toho, že zdravý životný štýl, pohyb a vnútorná rovnováha sú najlepším receptom na vitalitu aj krásu. Pre Nový Čas prezradila, že za jej formou nestojí žiadna drastická diéta, ale životný štýl, ktorý sa stal prirodzenou súčasťou jej každodennosti.
Od prvých kíl k láske k pohybu
Známa fitnes trénerka a propagátorka zdravého životného štýlu sa dnes môže pochváliť postavou, ktorú si udržiava už viac než dve desaťročia, no jej cesta k nej nebola vždy jednoduchá. „Od 22 rokov mám tú istú postavu, tak to už je viac než dve desaťročia,“ hovorí Zora.
Ako sama priznala, aj ona si prešla obdobím, keď s váhou bojovala. „Keď som mala 20, pribrala som 14 až 16 kíl. Mala som 74 kilogramov, teraz mám 57. Potom, keď som zhodila, si postavu držím stále,“ dodala otvorene. Tajomstvo svojho úspechu vidí v tom, že namiesto diét stavila na pohyb a rovnováhu.
„Ja som sa narodila na parkete športu. Tak, ako niekto má talent na hudbu alebo matematiku, ja mám pohybový talent. Pohyb je pre mňa základ bytia a radosti,“ vysvetľuje energická trénerka, pre ktorú sa šport stal prirodzenou súčasťou života už od detstva.
