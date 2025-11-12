Sexuálny delikvent Jeffrey Epstein spomínal v súkromnej korešpondencii Trumpa: Americký prezident obvinenia odmieta

Foto: SITA/AP

Petra Sušaninová
TASR
Podľa Bieleho domu ide len o snahu o očierňovanie.

Americký finančník a súdený sexuálny delikvent Jeffrey Epstein v priebehu posledných 15 rokov viackrát spomenul súčasného amerického prezidenta Donalda Trumpa v súkromnej korešpondencii, ktorú viedol so svojou dlhoročnou spolupracovníčkou Ghislaine Maxwellovou a autorom Michaelom Wolffom. Vyplýva to z nových emailov, ktoré v stredu zverejnili demokrati vo výbore pre dohľad Snemovne reprezentantov. Biely dom ich v reakcii obvinil zo snahy očierniť Trumpa. Informovala o tom v stredu stanica CNN, píše TASR.

Trump opakovane odmieta, že by sa zúčastňoval na aktivitách svojho niekdajšieho priateľa Epsteina, alebo o nich vedel. Samotný Epstein v roku 2019 spáchal samovraždu v newyorskej väznici po tom, ako bol obvinený z obchodovania s ľuďmi vrátane neplnoletých osôb na účely sexuálneho zneužívania svojimi priateľmi a známymi.

Demokrati tvrdia, že nimi zverejnené e-maily „vyvolávajú vážne otázky o Donaldovi Trumpovi a jeho vedomosti o Epsteinových hrôzostrašných zločinoch“. Táto korešpondencia je súčasťou súboru 23 000 dokumentov, ktoré výbor pre dohľad získal na základe žiadosti z pozostalosti Epsteina.

Epstein v jednej zo správ z roku 2011 napríklad napísal, že Trump „strávil hodiny v mojom dome“ s jednou z obetí sexuálneho zneužívania. Jej meno bolo začiernené. V ďalšej správe  z roku 2019 sa uvádza, že Trump „vedel o tých dievčatách“. Podľa portálu Axios tým zrejme odkazoval na Trumpovo niekdajšie tvrdenie, že zakázal Epsteinovi vstup do svojho klubu Mar-a-Lago na Floride za to, že sa údajne prihováral mladým ženám, ktoré tam pracovali.

Epstein. Foto: SITA/AP

Odhalili novú korešpondenciu

Nová korešpondencia podľa denníka The New York Times naznačuje, že sexuálny delikvent Epstein veril, že Trump vedel o jeho zneužívaní maloletých dievčat viac, ako priznal.

„Demokrati selektívne zverejnili e-maily liberálnym médiám, aby vytvorili falošný príbeh s cieľom očierniť prezidenta Trumpa,“ uviedla vo vyhlásení hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová. Nemenovaná obeť v správach je podľa nej Virginia Giuffreová, ktorá si v apríli tohto roka siahla na život. Leavittová uviedla, že Giuffreová opakovane tvrdila, že Trump sa nedopustil žiadneho protiprávneho konania a že „nemohol byť priateľskejší“.

Americký prezident i jeho ľudia v predvolebnej kampani naznačovali, že Epstein si možno na život nesiahol sám, a sľubovali zverejniť mená jeho prominentných klientov, ak sa dostanú k moci. Teraz však tvrdia, že nie je čo zverejniť. Tento postoj vyvolal vážny rozkol v Trumpovom neformálnom hnutí MAGA (Urobme Ameriku znovu skvelou).

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Žiadal by až 1 000 000 000 dolárov: Trump hrozí žalobou o odškodné v absurdnej…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Budú na Deň boja za slobodu a demokraciu otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom. Toto sme tu dlho nemaliBudú na Deň boja za slobodu a demokraciu otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom. Toto sme tu dlho nemali
Aby prežili, museli sa uchýliť ku kanibalizmu a jesť svojich kamarátov. Letecké nešťastie v Andách šokuje aj dnesAby prežili, museli sa uchýliť ku kanibalizmu a jesť svojich kamarátov. Letecké nešťastie v Andách šokuje aj dnes
Adam bol v jednom z vlakov, ktoré sa zrazili: Prišla obrovská rana, nastal chaos. Okolo hlavy mi preletel hasiaci prístrojAdam bol v jednom z vlakov, ktoré sa zrazili: Prišla obrovská rana, nastal chaos. Okolo hlavy mi preletel hasiaci prístroj
Ivana žije v Austrálii: Minimálna mesačná mzda tu je niečo málo cez 2 000 eur pred zdanením, každý si vie slušne zarobiťIvana žije v Austrálii: Minimálna mesačná mzda tu je niečo málo cez 2 000 eur pred zdanením, každý si vie slušne zarobiť
Odborník vysvetľuje nehodu vlakov: K zrážke by pravdepodobne nedošlo, ak by systém ETCS mali oba rušneOdborník vysvetľuje nehodu vlakov: K zrážke by pravdepodobne nedošlo, ak by systém ETCS mali oba rušne
Kapustnica za 7 eur a buchty za 11: Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách aj s nákladom na chrbteKapustnica za 7 eur a buchty za 11: Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách aj s nákladom na chrbte
Mohol to byť animák, jedlo na pľaci smrdelo: 10 vecí, ktoré ste nevedeli o filme Harry Potter a Kameň mudrcovMohol to byť animák, jedlo na pľaci smrdelo: 10 vecí, ktoré ste nevedeli o filme Harry Potter a Kameň mudrcov
Najnebezpečnejšia žena bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniazeNajnebezpečnejšia žena bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze
Bývalý kriminalista Vachálek nám prezradil, ako dolapil vraha Ondreja Riga: Bol to tupec. Kvapôčky krvi nestihol zahladiťBývalý kriminalista Vachálek nám prezradil, ako dolapil vraha Ondreja Riga: Bol to tupec. Kvapôčky krvi nestihol zahladiť
Režisér filmu Veľký vlastenecký výlet: Šokovalo ma, keď pri masovom hrobe zaznelo, že je to „fake“. Koniec je kľúčovýRežisér filmu Veľký vlastenecký výlet: Šokovalo ma, keď pri masovom hrobe zaznelo, že je to „fake“. Koniec je kľúčový
Nútil ľudí k potratom a vazektómii, liečil ich agresivitou: Šialený kult mal liečiť závislých, zarábal miliónyNútil ľudí k potratom a vazektómii, liečil ich agresivitou: Šialený kult mal liečiť závislých, zarábal milióny
Exkluzívne: Detským ambulanciám došla trpezlivosť. Ospravedlnenky majú voľne dostupné v čakárni, môže si ich zobrať ktokoľvekExkluzívne: Detským ambulanciám došla trpezlivosť. Ospravedlnenky majú voľne dostupné v čakárni, môže si ich zobrať ktokoľvek

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac