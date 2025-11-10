Žiadal by až 1 000 000 000 dolárov: Trump hrozí žalobou o odškodné v absurdnej výške. Za toto chce ospravedlnenie

Americký prezident Donald Trump pohrozil britskej vysielacej spoločnosti BBC žalobou o odškodné v sume jednej miliardy dolárov za „hanlivú a zlomyseľnú“ úpravu prejavu, ktorý predniesol tesne pred útokom na americký Kapitol v roku 2021.
Uvádza sa to v liste, ktorý získala agentúra AFP. Trumpovi právnici dali britskej vysielacej spoločnosti do piatku lehotu na úplné stiahnutie dokumentu obsahujúceho zostrih, na ospravedlnenie sa a na „primerané odškodnenie“ prezidenta „za spôsobenú ujmu“.
BBC mala očierniť prezidenta Trumpa
Ak BBC nevyhovie, „prezident Trump nebude mať inú možnosť, ako presadiť svoje zákonné a spravodlivé práva… vrátane podania žaloby o náhradu škody vo výške najmenej 1 000 000 000 dolárov,“ uviedol list.
The BBC isn’t perfect, but it belongs to Britain not Trump.
Political leaders across the UK must unite in defending its independence from the White House. pic.twitter.com/Y0sg0S7XFH
— Ed Davey (@EdwardJDavey) November 10, 2025
Hovorca Trumpovho právneho tímu potvrdil, že list bol BBC zaslaný, ale neposkytol ďalšie podrobnosti.
„BBC očiernila prezidenta Trumpa úmyselnou a klamnou úpravou svojho dokumentu,“ uviedol hovorca vo vyhlásení pre agentúru AFP.
