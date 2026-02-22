Sexuálna chémia vpísaná v tvári: Expertka odhalila detail, ktorý si máte všímať, skrýva sa na brade

Foto: Pexels

Frederika Lyžičiar
Tvár môže prezradiť toho naozaj veľa.

Sexuálna kompatibilita je pre mnohé páry kľúčová otázka, no málokto vie, že odpoveď môže byť doslova napísaná v tvári potenciálneho partnera.

Hypnoterapeutka a čitateľka z tváre Lori Bell prezradila pre magazín The New York Post, že existuje spoľahlivý spôsob, ako odhadnúť sexuálne správanie partnera, a nepotrebujete na to nič iné než pozorné oči. Podľa jej slov stačí dôkladne preskúmať spodnú časť tváre dotyčného človeka.

Foto: Pexels

Veľkosť bradovej zóny prezradí vášeň

Prvým krokom je zmerať si vzdialenosť od špičky nosa po špičku brady. Čím je táto vzdialenosť väčšia, tým vyšší sexuálny apetít daný človek podľa Bell má. „Keď je táto oblasť naozaj, naozaj veľká, máte do činenia s niekým, kto je veľmi prepojený so svojimi zvieracími inštinktmi; bojom a súložením. Všetky naše fyzické tendencie vrátane libida pochádzajú z tejto zóny,“ povedala.

Foto: Pexels

Zaujímavý je aj jej dodatok pre tých, ktorí sa v tomto opise nepoznávajú: „Ak patríte medzi ľudí, ktorí majú dlhú alebo širokú spodnú časť tváre a myslia si, že nemajú vysoký sexuálny apetít, možno ho len potláčate,“ dodala Bell.

Čeľusť odhalí, kto bude dominovať

