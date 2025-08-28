Severokórejský vodca Kim Čong-un pôjde po dlhej dobe na „výlet“: Stretne sa tam aj s Vladimirom Putinom

Čína vo štvrtok oznámila, že severokórejský vodca Kim Čong-un sa v stredu 3. septembra zúčastní na veľkej vojenskej prehliadke v Pekingu pri príležitosti 80. výročia ukončenia druhej svetovej vojny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a Jonhap.
Kim „čoskoro navštívi Čínu na pozvanie (prezidenta) Si Ťin-pchinga… aby sa zúčastnil na oslavách 80. výročia víťazstva Číny nad japonskou agresiou a svetovej protifašistickej vojny“, uviedla agentúra KCNA. Na vojenskej prehliadke bude podľa AFP predstavená najnovšia výzbroj Pekingu a zúčastní sa na nej aj 26 ďalších svetových lídrov, vrátane ruského prezidenta Vladimira Putina.
Agentúra pripomína, že severokórejský vodca naposledy navštívil Čínu v januári 2019, kedy rokoval s čínskym prezidentom.
Navštívil základňu
Vodca medzitým navštívil výcvikovú základňu, kde si prezrel jednotky ostreľovačov a špeciálnych operácií a zdôraznil, že posilnenie týchto jednotiek je „najvyššou prioritou“ vo vojenských prípravách krajiny. Vo štvrtok o tom informovali štátne médiá, píše TASR na základe správy agentúry Jonhap.
Podľa agentúry KCNA navštívil Kim Čong-un základňu špeciálnych operácií v stredu a prezrel si výcvik jednotiek, ich výzbroj a výcvikové metódy. „Dôkladné vyzbrojenie jednotiek špeciálnych operácií, aby sa stali kľúčovou silou vo vojenských operáciách a najsilnejšími bojovými skupinami, je najvyššou prioritou v rámci vojenskej prípravy našej armády,“ povedal Kim.
