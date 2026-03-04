Kim Čong-un spravil niečo nezvyčajné: Toto si nedovolil žiadny vodca pred ním. Prekvapení sú aj odborníci

Foto: SITA/AP/KCTV (reprofoto)

Roland Brožkovič
TASR
Severná Kórea
Podľa juhokórejského ministerstva zjednotenia ide o prvé sochárske dielo zobrazujúce žijúceho vodcu KĽDR.

V Severnej Kórei odhalili jednu z prvých známych sôch vodcu krajiny Kim Čong-una. V poradí tretieho vodcu Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) zobrazuje ako usmievavého muža z ľudu, píše TASR podľa správy agentúry AFP.

Štátna televízia KĽDR odvysielala zábery sochy, ktorá zobrazuje usmievajúceho sa Kima s pravou rukou zastrčenou vo vrecku kabáta. Podľa juhokórejského ministerstva zjednotenia, ktoré má na starosti medzikórejské vzťahy, ide o prvé sochárske dielo zobrazujúce žijúceho vodcu KĽDR.

Sochy sú v KĽDR dôležité

„Socha severokórejského vodcu Kim Čong-una sa nedávno prvýkrát objavila vo vysielaní Kórejskej ústrednej televízie a pokiaľ vieme, je to prvýkrát, čo bola identifikovaná,“ uviedlo v stredu ministerstvo. KĽDR je posiata masívnymi sochami uctievajúcimi Kimovho starého otca Kim Ir-sena a jeho otca Kim Čong-ila, prvých dvoch členov rodinnej dynastie, ktorí vládli v izolovanej totalitnej krajine.

Foto: KCTV (reprofoto)

Juhokórejský analytik Im Ul-čchul povedal, že takéto pocty boli doteraz zvyčajne vyhradené pre mŕtvych a Kimovu sochu to preto robí „veľmi nezvyčajnou“. „Severná Kórea sa teraz blíži k vrcholu kultu zameraného na vodcu. Socha je obzvlášť pozoruhodná, pretože je veľmi nezvyčajné, aby režim vytvoril pamätník vodcu, ktorý je stále nažive,“ vysvetlil analytik z Inštitútu pre štúdie Ďalekého východu na Kjongnamskej univerzite v meste Čchangwon.

Dielo vyniká snahou vykresliť Kima ako postavu, s ktorou sa ľudia ľahšie stotožňujú, povedal Im pre agentúru AFP. „Namiesto toho, aby ho zobrazoval ako božskú postavu, Sever pravdepodobne propaguje jeho zobrazenie ako vodcu, ktorý si získava rešpekt ľudí a venuje sa ich blahu,“ dodal.

KĽDR čoraz častejšie zobrazuje zábery, ktoré ilustrujú Kimovo absolútne uchopenie moci. V roku 2019 to bola jazda na bielom koni na posvätnej hore Pektu, zatiaľ čo iné ho ukazujú obklopeného nadšenými vojakmi, ako strieľa zo zbraní a šoféruje vojenské vozidlá.

