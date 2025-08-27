Trump sa tvrdo pustil do Georga Sorosa: Filantropa by podľa neho mali trestne stíhať, spravil vraj túto vec

Americký prezident sa pritom odvoláva na nepodložené tvrdenia.

Americký prezident Donald Trump v stredu prostredníctvom sociálnej siete Truth Social uviedol, že finančník a filantrop s maďarskými koreňmi George Soros a jeho syn Alexander by mali byť trestne stíhaní. Odvolal sa na nepodložené tvrdenia o tom, že ich rodina tajne financovala násilné protesty v Spojených štátoch. Informuje o tom TASR podľa správ agentúr Reuters a AFP.

„George Soros a jeho úžasný radikálne ľavicový syn by mali byť obvinení podľa zákona RICO za podporu násilných protestov a mnohých ďalších vecí po celých Spojených štátoch amerických,“ napísal Trump, odkazujúc na zákon zakazujúci účasť v zločineckej organizácii známy pod skratkou RICO.

„Nedovolíme týmto šialencom naďalej rozdeľovať Ameriku, nedávajú jej šancu dýchať a byť slobodnou. Soros a jeho skupina psychopatov spôsobili našej krajine veľké škody! Patria medzi nich aj jeho šialení priatelia zo západného pobrežia. Dávajte si pozor, sledujeme vás!“ dodal.

Údajný príspevok

Príspevok na svojej sociálnej sieti zverejnil dva týždne po tom, čo denník New York Post zverejnil informáciu, že Sorosova Nadácia otvorenej spoločnosti (OSF) spoločne s niekoľkými ďalšími organizáciami prispeli sumou viac ako 20 miliónov dolárov na financovanie skupín stojacich za protivládnymi protestami vo Washingtone. Hovorca OSF obvinenia poprel.

„Tieto obvinenia sú poburujúce a nepravdivé. Nadácia otvorenej spoločnosti nepodporuje ani nefinancuje násilné protesty,“ reagoval na Trumpove obvinenia hovorca OSF. „Nadácia podporuje právo na slobodu prejavu a pokojný protest, ktoré sú znakmi každej dynamickej demokracie,“ dodal.

Dlhoročné nepodložené teórie týkajúce sa rodiny Sorosovcov sa opäť rozmohli v júni, keď v Los Angeles vypukli protesty voči protiimigračným postupom prezidentskej administratívy. Trump v reakcii v meste nasadil príslušníkov Národnej gardy.

Viaceré medzinárodné centrá na overovanie faktov vrátane agentúry AFP vyvrátili pravdivosť niekoľkých záberov, ktoré mali údajne dokazovať, že neziskové organizácie podporované rodinou Sorosovcov v meste strategicky rozmiestnili tehly, aby ich mohli protestujúci hádzať na príslušníkov polície. George Soros (95) je krajnou pravicou v Európe i Spojených štátoch dlhodobo kritizovaný za svoju finančnú podporu progresívnych myšlienok a aktivít.

