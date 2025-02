Severná Kórea zrejme poslala do Ruska ďalších vojakov: KĽDR a Moskva medzitým opäť rozšírili spoluprácu

Juhokórejská tajná služba NIS vo štvrtok uviedla, že Severná Kórea zrejme vyslala ďalšie vojenské jednotky na podporu Ruska vo vojne na Ukrajine. Počet nedávno nasadených vojakov sa zatiaľ vyhodnocuje. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Jonhap.

Článok pokračuje pod videom ↓

„Po približne mesačnom útlme sa severokórejské jednotky od prvého februárového týždňa vrátili do frontovej (ruskej) Kurskej oblasti,“ vyhlásila NIS. „Zdá sa, že došlo k rozmiestneniu ďalších jednotiek, ale ich veľkosť sa stále skúma,“ dodala.

V polovici októbra 2024 juhokórejská rozviedka oznámila, že Severná Kórea sa rozhodla vyslať vyše 10 000 svojich vojakov do Ruska, aby ho podporila vo vojne s Ukrajinou. Čoskoro sa objavili správy, že dorazili do Ruska a poslali ich do Kurskej oblasti, kam v auguste nečakane vpadli ukrajinské sily a obsadili časti tohto územia.

Opäť sa vrátili

NIS v januári uviedla, že vojaci KĽDR podľa všetkého od polovice januára už v pohraničnej oblasti Ruska nebojujú. Podľa ukrajinských a amerických predstaviteľov sa z frontovej línie stiahli zrejme pre veľké straty. Ukrajinský prezident Volodymr Zelenskyj však vo februári oznámil, že severokórejskí vojaci sa na front po niekoľkých týždňoch vrátili.

Rusko ani Severná Kórea nepotvrdili správy o nasadení severokórejských vojakov v ruskej Kurskej oblasti. Avšak ruský prezident Vladimir Putin a severokórejský vodca Kim Čong-un minulý rok podpísali dohodu o komplexnom strategickom partnerstve. Dohoda zahŕňa napríklad vzájomné poskytnutie vojenskej pomoci v prípade napadnutia jednej zo strán.

Podľa juhokórejských vojenských predstaviteľov Severná Kórea tento rok vyslala do Ruska viac ako 1000 ďalších vojakov. „Severokórejské jednotky boli presunuté do Ruska niekedy v januári a februári tohto roku,“ uviedol vojenský predstaviteľ, podľa ktorého sa Severná Kórea pripravuje na vyslanie ďalších jednotiek. Ďalší juhokórejský predstaviteľ povedal, že nie je známe, kde sa títo vojaci nachádzajú.

Iba včera sme pritom písali o šokujúcom vyjadrení jedného zo zadržaných severokórejských vojakov na Ukrajine. Vojaka, ktorý v médiách vystupuje ako Ri, zajali Ukrajinci ešte minulý mesiac v Kurskej oblasti, informuje web The Korea Times. Zúfalý vojak žiada o azyl v Južnej Kórei. Dvadsaťročný vojak pomáhal Rusku ako ostreľovač. Vo vyjadrení pre médiá uviedol, že v bojoch zahynuli takmer všetci jeho spolubojovníci, ktorí vlastne ani nevedeli, za čo bojujú.

Dôležité rokovanie

On sám totiž veril, že bojuje proti juhokórejským jednotkám a dokonca rozmýšľal aj nad samovraždou. Pôvodne vraj mal ísť do Ruska na výcvik. V bojoch si vážne poranil čeľusť a zajali ho Ukrajinci. Vláda na juhu Kórejského polostrova zároveň potvrdila snahy a podporu preloženia vojakov ako je Ri do Južnej Kórey.

KĽDR a Rusko pritom ďalej rozširujú spoluprácu. Vysokopostavený predstaviteľ severokórejskej vládnucej Kórejskej strany práce rokoval s generálnym tajomníkom ruskej vládnucej strany Jednotné Rusko a títo predstavitelia podpísali protokol o rozšírení spolupráce medzi ich stranami. Informovala o tom vo štvrtok severokórejská agentúra KCNA.

KCNA tvrdí, že predstavitelia strán sa stretli ešte v utorok v Moskve, kde rokovali o opatreniach na rozšírenie vzájomných výmen na úroveň zodpovedajúcu komplexnému strategickému partnerstvu medzi Ruskom a KĽDR, ako aj o spôsoboch zintenzívnenia spoločných činností. Po rokovaniach podpísali protokol o „rozšírení spolupráce vo viacerých sektoroch a prehlbovaní rozvoja“ v rokoch 2025 až 2027, uviedla KCNA.