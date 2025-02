Šokujúce vyjadrenie severokórejského vojaka na Ukrajine: Myslel som si, že ideme na výcvik. Umreli takmer všetci z nás

V médiách sa ešte koncom októbra minulého roka začali objavovať informácie, že ruským jednotkám pomáhajú v boji proti Ukrajine aj severokórejskí vojaci. Kim Čong-un vyslal na pomoc Putinovi tisícky svojich mužov, značná časť z nich sa už zrejme nikdy domov nevráti. Jeden zo zajatých Severokórejčanov teraz prišiel so šokujúcim svedectvom, ako to v skutočnosti bolo s jeho vyslaním na Ukrajinu.

Vojaka, ktorý v médiách vystupuje ako Ri, zajali Ukrajinci ešte minulý mesiac v Kurskej oblasti, informuje web The Korea Times. Zúfalý vojak žiada o azyl v Južnej Kórei. Dvadsaťročný vojak pomáhal Rusku ako ostreľovač. Vo vyjadrení pre médiá uviedol, že v bojoch zahynuli takmer všetci jeho spolubojovníci, ktorí vlastne ani nevedeli, za čo bojujú.

Chcel by utiecť

On sám totiž veril, že bojuje proti juhokórejským jednotkám a dokonca rozmýšľal aj nad samovraždou. Pôvodne vraj mal ísť do Ruska na výcvik. V bojoch si vážne poranil čeľusť a zajali ho Ukrajinci. Vláda na juhu Kórejského polostrova zároveň potvrdila snahy a podporu preloženia vojakov ako je Ri do Južnej Kórey.

V médiách sa pritom v januári objavili informácia, že severokórejské jednotky nasadené na podporu ruskej invázie na Ukrajinu už nebojujú v Kurskej oblasti pre obrovské straty. To sa však vo februári opäť zmenilo a po niekoľkých týždňoch sa vrátili na frontovú líniu.

Diktátorský režim Kim Čong-una podľa západných i juhokórejských spravodajských služieb vyslal do Kurskej oblasti viac než 10 000 svojich vojakov, aby pomohli Rusku brániť sa proti ukrajinským silám, ktoré tam vpadli ešte začiatkom minulého augusta a obsadili desiatky obcí.