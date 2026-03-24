Seniorku v aute s podvodníkmi zachránila hliadka: Viezli ju k bankomatu, prezradil ich drobný detail

Od seniorky vylákali 1300 eur a žiadali celkovo až 11 300 eur.

Seniorka z okresu Zlaté Moravce čelila nátlaku troch mužov pri nevyžiadanej oprave strechy. Pomohli jej policajti, ktorí si počas hliadky všimli vozidlo Škoda Octavia. Jeho vodič nemal zapnutý bezpečnostný pás, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.

Policajti vozidlo zastavili a zistili, že sa v ňom nachádzajú tri osoby zo zahraničia a staršia žena sediaca na sedadle spolujazdca. Žena sa počas kontroly policajtom priznala, že má strach. Podľa vlastných slov reagovala na inzerát na kontrolu strechy a cenovú ponuku. Muži však začali bez dohody robiť nepovolené úpravy na streche garáže.

Žena s nimi šla k bankomatu

Od seniorky následne vylákali 1300 eur a žiadali celkovo až 11 300 eur. Žena doma peniaze nemala a bála sa, preto s nimi išla k bankomatu vybrať 5000 eur. Polícia v prípade začala trestné stíhanie pre prečin nátlaku.

