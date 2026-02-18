Seniorka zavesila peniaze v taške cez plot: Podvodník sa dlho netešil, chytili ho priamo pri čine

Foto: Facebook/Polícia Slovenskej republiky

Nina Malovcová
TASR
Mladý muž sa priznal k podvodu na 85-ročnej žene, sudca rozhodol o väzbe.

Polícia obvinila 25-ročného muža pre podvod na seniorke. Obeťou bola 85-ročná dôchodkyňa z obce Čakany v okrese Dunajská Streda. Polícia muža zadržala s taškou od seniorky, v ktorej bolo 250 eur a zlaté šperky v hodnote najmenej 3000 eur. Sudca rozhodol o jeho väzobnom stíhaní a obvinený sa k skutku priznal.

TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PZ) Lea Vilhanová. „Príslušníci kriminálnej polície Bratislava dňa 12. 2. 2026 zadržali 25-ročného muža v obci Čakany v okrese Dunajská Streda. Zadržanie súviselo s vyšetrovaním telefonických podvodov páchaných na senioroch,“ priblížila Vilhanová.

Podvod s legendou o nehode syna

Seniorku mal kontaktovať neznámy páchateľ s legendou, že jej syn spôsobil dopravnú nehodu a na vyriešenie situácie je potrebné bezodkladne uhradiť sumu 18000 eur. „Seniorka v obave o svojho syna vložila finančnú hotovosť vo výške 250 eur spolu so zlatými šperkami v hodnote najmenej 3000 eur do igelitovej tašky, ktorú následne zavesila na plot rodinného domu,“ vysvetlila hovorkyňa.

Obvinený mal tašku prevziať a snažiť sa z miesta činu rýchlo odísť. Zakrátko ho aj s odcudzenými vecami zadržali policajti. Obvinili ho zo zločinu podvodu spáchaného formou spolupáchateľstva. Hrozí mu trest odňatia slobody na dva až osem rokov. Polícia opätovne apeluje najmä na seniorov a ich rodinných príslušníkov, aby boli mimoriadne obozretní pri telefonátoch, v ktorých neznáme osoby žiadajú peniaze pod zámienkou dopravnej nehody alebo inej mimoriadnej udalosti.

