Chaos na pumpách končí: Saková oznámila zrušenie opatrení, ktoré komplikovali tankovanie

Aktuálna správa
Nina Malovcová
TASR
Motoristi si od piatka vydýchnu.

Obmedzenie na čerpanie motorovej nafty do prenosnej nádoby na maximálny objem desať litrov či rozdielne ceny palív pre tuzemské a zahraničné autá sa v piatok (8. 5.) skončia.

Informovala o tom po stredajšom rokovaní vlády ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD). Týmto rozhodnutím podľa ministerky padajú dôvody na konanie voči Slovensku pre dvojaké ceny palív začaté Európskou komisiou.

Ministerka porovnávala ceny palív so susedmi

Ministerka zároveň obhajovala aktuálne ceny motorových palív na slovenských čerpacích staniciach a porovnávala ich so susednými štátmi. „Priemerná cena nafty na Slovensku je približne 1,86 eura za liter, čo sa týka benzínu 1,79 eura,“ pripomenula Saková. V Česku je cena nafty o tri centy nižšia a benzín je naopak o tri centy drahší.

„Ak by v Česku neboli prijaté opatrenia zo strany ministerstva financií, jednak zníženia spotrebnej dane a zníženia dane z pridanej hodnoty (DPH) na palivá, tak cena nafty v Česku by bola vyššia ako na Slovensku, bola by 1,945 eura na liter,“ priblížila Saková.

Slovensko dane z palív znižovať nechce

Poľsko má ceny nafty 1,72 eura za liter a benzínu 1,53 eura za liter. Podľa Sakovej by bez opatrení poľskej vlády, ako bolo zníženie DPH a spotrebnej dane, boli ceny výrazne vyššie a prekročili by dve eurá. Slovensko sa podľa Sakovej na znižovanie daní z motorových palív nechystá a spolieha sa na komunikáciu a spoluprácu s rafinériou Slovnaft. Vláda podľa nej môže zaručiť, že sa ceny na Slovensku nebudú príliš odlišovať od cien v Česku.

Foto: TASR/Jaroslav Novák

„Ak by náhodou niekto chcel porovnávať situáciu s Poľskou republikou, Poľská republika už čelí takisto kritike a niektorým výhradám zo strany Komisie, pretože poľská strana uplatnila DPH na palivá na úrovni ôsmich percent, pričom podľa európskych pravidiel mohla uplatniť DPH na hotové pohonné výrobky pri minimálnej sadzbe iba na 15 percent,“ dodala ministerka.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Budú 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Budú 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Jana bola na plastike nosa v Turecku: Zákrok stál 3 500 eur. Po operácii ma nič nebolelo
Jana bola na plastike nosa v Turecku: Zákrok stál 3 500 eur. Po operácii ma nič nebolelo
Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám príde šek
Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám príde šek
Vedci ožiarili tisícky rastlín: Mutantné odrody z atómovej záhrady ste jedli možno aj vy
Vedci ožiarili tisícky rastlín: Mutantné odrody z atómovej záhrady ste jedli možno aj vy
Šéf IĽP: Ficova vláda chce Slovákov v zahraničí umlčať, zasahuje do ich práva voliť. Krajina cúva, nejde vpred
Šéf IĽP: Ficova vláda chce Slovákov v zahraničí umlčať, zasahuje do ich práva voliť. Krajina cúva, nejde vpred
Bola som na najlepšom letisku na svete: Vodopád je zadarmo, najete sa aj lacno a okúpete v strešnom bazéne
Bola som na najlepšom letisku na svete: Vodopád je zadarmo, najete sa aj lacno a okúpete v strešnom bazéne
Mirka odišla na Lombok, kde ju jedlo v reštaurácii vyjde 1 euro. Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám pomohli
Mirka odišla na Lombok, kde ju jedlo v reštaurácii vyjde 1 euro. Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám pomohli
Muži k pôrodu jednoznačne patria, hovorí dula Liudmyla: Príprava začína už počas tehotenstva
Muži k pôrodu jednoznačne patria, hovorí dula Liudmyla: Príprava začína už počas tehotenstva
Chcela si vziať život, a tak skočila z Empire State Building. Elvita Adamsová je jediná žena, ktorá to prežila
Chcela si vziať život, a tak skočila z Empire State Building. Elvita Adamsová je jediná žena, ktorá to prežila
Navštívili sme slovenské Niagarské vodopády. Vyberte sa sem radšej v období dažďov
Tip na výlet
Navštívili sme slovenské Niagarské vodopády. Vyberte sa sem radšej v období dažďov
Kyanidu neveril, poistil sa guľkou do hlavy. Posledné dni Adolfa Hitlera boli plné paranoje a strachu
Druhá svetová vojna
Kyanidu neveril, poistil sa guľkou do hlavy. Posledné dni Adolfa Hitlera boli plné paranoje a strachu
Finančný poradca Kravár o hypotéke na bývanie: V troch prípadoch môže byť ťarchou. Je reálna aj s príjmom 700 eur
Finančný poradca Kravár o hypotéke na bývanie: V troch prípadoch môže byť ťarchou. Je reálna aj s príjmom 700 eur

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac