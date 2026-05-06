Chaos na pumpách končí: Saková oznámila zrušenie opatrení, ktoré komplikovali tankovanie

Obmedzenie na čerpanie motorovej nafty do prenosnej nádoby na maximálny objem desať litrov či rozdielne ceny palív pre tuzemské a zahraničné autá sa v piatok (8. 5.) skončia.
Informovala o tom po stredajšom rokovaní vlády ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD). Týmto rozhodnutím podľa ministerky padajú dôvody na konanie voči Slovensku pre dvojaké ceny palív začaté Európskou komisiou.
Ministerka porovnávala ceny palív so susedmi
Ministerka zároveň obhajovala aktuálne ceny motorových palív na slovenských čerpacích staniciach a porovnávala ich so susednými štátmi. „Priemerná cena nafty na Slovensku je približne 1,86 eura za liter, čo sa týka benzínu 1,79 eura,“ pripomenula Saková. V Česku je cena nafty o tri centy nižšia a benzín je naopak o tri centy drahší.
„Ak by v Česku neboli prijaté opatrenia zo strany ministerstva financií, jednak zníženia spotrebnej dane a zníženia dane z pridanej hodnoty (DPH) na palivá, tak cena nafty v Česku by bola vyššia ako na Slovensku, bola by 1,945 eura na liter,“ priblížila Saková.
Slovensko dane z palív znižovať nechce
Poľsko má ceny nafty 1,72 eura za liter a benzínu 1,53 eura za liter. Podľa Sakovej by bez opatrení poľskej vlády, ako bolo zníženie DPH a spotrebnej dane, boli ceny výrazne vyššie a prekročili by dve eurá. Slovensko sa podľa Sakovej na znižovanie daní z motorových palív nechystá a spolieha sa na komunikáciu a spoluprácu s rafinériou Slovnaft. Vláda podľa nej môže zaručiť, že sa ceny na Slovensku nebudú príliš odlišovať od cien v Česku.
„Ak by náhodou niekto chcel porovnávať situáciu s Poľskou republikou, Poľská republika už čelí takisto kritike a niektorým výhradám zo strany Komisie, pretože poľská strana uplatnila DPH na palivá na úrovni ôsmich percent, pričom podľa európskych pravidiel mohla uplatniť DPH na hotové pohonné výrobky pri minimálnej sadzbe iba na 15 percent,“ dodala ministerka.
