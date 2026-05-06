O pár hodín to začne, tu udrú prvé búrky: Vzduch sa ochladí o niekoľko stupňov, dlhodobý problém však pretrvá

Foto: Pexels

Nina Malovcová
Krátke lejaky problém nevyriešia.

Výrazné zrážky, ktoré zasiahli časť Európy, sa Slovensku opäť vyhýbajú. Streda tak neprinesie očakávaný zlom a sucho bude pokračovať, na poriadny dážď pritom čakajú nielen poľnohospodári, ale aj záhradkári.

Podľa aktuálnej predpovede portálu iMeteo sa nad Európou udržiava zvlnený studený front, pričom stred tlakovej níže sa presúva z alpskej oblasti cez Česko nad Poľsko. Tento systém prináša výrazné zrážky najmä do Nemecka a ďalších častí západnej Európy, no naše územie zasahuje len okrajovo.

Výdatné dažde padajú inde, Slovensko čaká ďalej

V Nemecku meteorológovia vydali výstrahy druhého stupňa a do poludnia tam môže spadnúť 30 až 60 litrov zrážok na meter štvorcový. Podobne je na tom aj širší priestor západnej Európy.

Slovensko však z tohto systému výraznejšie neprofituje. Zrážky sa síce objavia, no budú nerovnomerné a na mnohých miestach nemusí spadnúť ani kvapka. Nepôjde tak o plošné ani dlhodobé zrážky, skôr o krátke epizódy viazané na búrkovú činnosť. Aj keď môže miestami spadnúť viac vody, pôjde len o krátke lejaky. Pôda je však po suchu taká tvrdá, že vodu nestihne nasať. Tá preto stečie po povrchu preč a ku koreňom rastlín sa nedostane. Takéto zrážky navyše môžu odplavovať pôdu a spôsobiť menšie zaplavenia.

Teploty vystúpia k letným hodnotám

Nočné teploty z utorka na stredu klesli na 15 °C až 9 °C, v údoliach bolo miestami okolo 7 °C. Počas dňa sa oteplí na 23 °C až 28 °C. Chladnejšie bude na severe Slovenska, najmä na Kysuciach, Orave a pod Tatrami, kde sa teploty budú pohybovať okolo 21 °C. Vo výške 1 500 m n. m. sa očakáva približne 13 °C.

Bratislava, Trnava či Nitra sa dostanú na približne 25 °C, Košice na 23 °C a Prešov na 24 °C. Na severe, napríklad v Poprade alebo Martine, sa teploty budú držať okolo 21 °C a práve tam je o niečo vyššia šanca na prehánky.

Ilustračná foto: TASR – Henrich Mišovič

Počas stredy bude výraznejší najmä vietor. V noci aj cez deň bude fúkať rýchlosťou 2 až 8 m/s, teda približne 5 až 30 km/h. Na juhozápade bude spočiatku silnejší, 8 až 12 m/s, v nárazoch miestami okolo 18 m/s, čo predstavuje asi 65 km/h. Postupne bude vietor slabnúť, no vo vyšších polohách sa udrží búrlivý vietorvíchrica.

Niektoré oblasti zostanú úplne bez dažďa

Predpovede naznačujú, že medzi najsuchšie oblasti regiónu budú patriť Morava, východné Rakúsko, západné Maďarsko a aj časť Slovenska. V niektorých lokalitách tak nemusí spadnúť ani kvapka. V mestách bude počasie pomerne pokojné.

Dlhšie obdobie sucha netrápi len ľudí či poľnohospodárov. Nedostatok vody negatívne zasahuje aj vtáky a ďalšie voľne žijúce živočíchy, ktoré majú v prírode čoraz menší prístup k prirodzeným zdrojom vody. Ak im chcete pomôcť, stačí jednoduché riešenie: vonku môžete nechať nádobu s vodou, kde sa môžu napiť aj osviežiť malé cicavce či vtáky.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Jana bola na plastike nosa v Turecku: Zákrok stál 3 500 eur. Po operácii ma nič nebolelo
Jana bola na plastike nosa v Turecku: Zákrok stál 3 500 eur. Po operácii ma nič nebolelo
Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám príde šek
Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám príde šek
Vedci ožiarili tisícky rastlín: Mutantné odrody z atómovej záhrady ste jedli možno aj vy
Vedci ožiarili tisícky rastlín: Mutantné odrody z atómovej záhrady ste jedli možno aj vy
Šéf IĽP: Ficova vláda chce Slovákov v zahraničí umlčať, zasahuje do ich práva voliť. Krajina cúva, nejde vpred
Šéf IĽP: Ficova vláda chce Slovákov v zahraničí umlčať, zasahuje do ich práva voliť. Krajina cúva, nejde vpred
Bola som na najlepšom letisku na svete: Vodopád je zadarmo, najete sa aj lacno a okúpete v strešnom bazéne
Bola som na najlepšom letisku na svete: Vodopád je zadarmo, najete sa aj lacno a okúpete v strešnom bazéne
Mirka odišla na Lombok, kde ju jedlo v reštaurácii vyjde 1 euro. Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám pomohli
Mirka odišla na Lombok, kde ju jedlo v reštaurácii vyjde 1 euro. Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám pomohli
Muži k pôrodu jednoznačne patria, hovorí dula Liudmyla: Príprava začína už počas tehotenstva
Muži k pôrodu jednoznačne patria, hovorí dula Liudmyla: Príprava začína už počas tehotenstva
Chcela si vziať život, a tak skočila z Empire State Building. Elvita Adamsová je jediná žena, ktorá to prežila
Chcela si vziať život, a tak skočila z Empire State Building. Elvita Adamsová je jediná žena, ktorá to prežila
Navštívili sme slovenské Niagarské vodopády. Vyberte sa sem radšej v období dažďov
Tip na výlet
Navštívili sme slovenské Niagarské vodopády. Vyberte sa sem radšej v období dažďov
Kyanidu neveril, poistil sa guľkou do hlavy. Posledné dni Adolfa Hitlera boli plné paranoje a strachu
Druhá svetová vojna
Kyanidu neveril, poistil sa guľkou do hlavy. Posledné dni Adolfa Hitlera boli plné paranoje a strachu
Finančný poradca Kravár o hypotéke na bývanie: V troch prípadoch môže byť ťarchou. Je reálna aj s príjmom 700 eur
Finančný poradca Kravár o hypotéke na bývanie: V troch prípadoch môže byť ťarchou. Je reálna aj s príjmom 700 eur
Krimiseriály už nemajú ďaleko od reality: Expert zo SAV vysvetľuje, ako DNA pomáha polícii odhaľovať páchateľov
Krimiseriály už nemajú ďaleko od reality: Expert zo SAV vysvetľuje, ako DNA pomáha polícii odhaľovať páchateľov

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac