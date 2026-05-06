O pár hodín to začne, tu udrú prvé búrky: Vzduch sa ochladí o niekoľko stupňov, dlhodobý problém však pretrvá

Výrazné zrážky, ktoré zasiahli časť Európy, sa Slovensku opäť vyhýbajú. Streda tak neprinesie očakávaný zlom a sucho bude pokračovať, na poriadny dážď pritom čakajú nielen poľnohospodári, ale aj záhradkári.
Podľa aktuálnej predpovede portálu iMeteo sa nad Európou udržiava zvlnený studený front, pričom stred tlakovej níže sa presúva z alpskej oblasti cez Česko nad Poľsko. Tento systém prináša výrazné zrážky najmä do Nemecka a ďalších častí západnej Európy, no naše územie zasahuje len okrajovo.
Výdatné dažde padajú inde, Slovensko čaká ďalej
V Nemecku meteorológovia vydali výstrahy druhého stupňa a do poludnia tam môže spadnúť 30 až 60 litrov zrážok na meter štvorcový. Podobne je na tom aj širší priestor západnej Európy.
Slovensko však z tohto systému výraznejšie neprofituje. Zrážky sa síce objavia, no budú nerovnomerné a na mnohých miestach nemusí spadnúť ani kvapka. Nepôjde tak o plošné ani dlhodobé zrážky, skôr o krátke epizódy viazané na búrkovú činnosť. Aj keď môže miestami spadnúť viac vody, pôjde len o krátke lejaky. Pôda je však po suchu taká tvrdá, že vodu nestihne nasať. Tá preto stečie po povrchu preč a ku koreňom rastlín sa nedostane. Takéto zrážky navyše môžu odplavovať pôdu a spôsobiť menšie zaplavenia.
Teploty vystúpia k letným hodnotám
Nočné teploty z utorka na stredu klesli na 15 °C až 9 °C, v údoliach bolo miestami okolo 7 °C. Počas dňa sa oteplí na 23 °C až 28 °C. Chladnejšie bude na severe Slovenska, najmä na Kysuciach, Orave a pod Tatrami, kde sa teploty budú pohybovať okolo 21 °C. Vo výške 1 500 m n. m. sa očakáva približne 13 °C.
Bratislava, Trnava či Nitra sa dostanú na približne 25 °C, Košice na 23 °C a Prešov na 24 °C. Na severe, napríklad v Poprade alebo Martine, sa teploty budú držať okolo 21 °C a práve tam je o niečo vyššia šanca na prehánky.
Počas stredy bude výraznejší najmä vietor. V noci aj cez deň bude fúkať rýchlosťou 2 až 8 m/s, teda približne 5 až 30 km/h. Na juhozápade bude spočiatku silnejší, 8 až 12 m/s, v nárazoch miestami okolo 18 m/s, čo predstavuje asi 65 km/h. Postupne bude vietor slabnúť, no vo vyšších polohách sa udrží búrlivý vietor až víchrica.
Niektoré oblasti zostanú úplne bez dažďa
Predpovede naznačujú, že medzi najsuchšie oblasti regiónu budú patriť Morava, východné Rakúsko, západné Maďarsko a aj časť Slovenska. V niektorých lokalitách tak nemusí spadnúť ani kvapka. V mestách bude počasie pomerne pokojné.
Dlhšie obdobie sucha netrápi len ľudí či poľnohospodárov. Nedostatok vody negatívne zasahuje aj vtáky a ďalšie voľne žijúce živočíchy, ktoré majú v prírode čoraz menší prístup k prirodzeným zdrojom vody. Ak im chcete pomôcť, stačí jednoduché riešenie: vonku môžete nechať nádobu s vodou, kde sa môžu napiť aj osviežiť malé cicavce či vtáky.
