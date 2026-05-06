Kaliňák: Slovenské stíhačky sa zapoja do misie NATO. Chrániť budú vzdušný priestor pobaltských štátov

Slovenské stíhačky F-16 sa zapoja do misie NATO Air Policing s cieľom chrániť vzdušný priestor pobaltských štátov. Na konferencii Defence24 Days v Poľsku to v stredu oznámil minister obrany SR Robert Kaliňák, informuje varšavský spravodajca TASR.
„Teším sa, že môžeme oznámiť, že koncom roka 2027 sa chceme zapojiť do misie NATO Air Policing v Pobaltí,“ povedal minister. Misia má za cieľ chrániť vzdušný priestor Litvy, Lotyšska a Estónska, teda krajín NATO bez vlastného stíhacieho letectva.
Od roku 2028 sa podľa Kaliňáka chce Slovensko zapojiť aj do misie rotujúcej protivzdušnej obrany NATO, pre ktorú vyčlení dve zo šiestich batérií nedávno zakúpeného izraelského systému protivzdušnej obrany Barak MX.
Odporúčané články
Šéf IĽP: Ficova vláda chce Slovákov v zahraničí umlčať, zasahuje do ich práva voliť. Krajina cúva, nejde vpred
Bola som na najlepšom letisku na svete: Vodopád je zadarmo, najete sa aj lacno a okúpete v strešnom bazéne
Mirka odišla na Lombok, kde ju jedlo v reštaurácii vyjde 1 euro. Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám pomohli
Chcela si vziať život, a tak skočila z Empire State Building. Elvita Adamsová je jediná žena, ktorá to prežila
Kyanidu neveril, poistil sa guľkou do hlavy. Posledné dni Adolfa Hitlera boli plné paranoje a strachu
Finančný poradca Kravár o hypotéke na bývanie: V troch prípadoch môže byť ťarchou. Je reálna aj s príjmom 700 eur
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku