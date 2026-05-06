Rodiny si neprilepšia: Vyšší daňový bonus ani dlhšie vyplácanie nebude, návrh v parlamente neprešiel

Daňový bonus na dieťa sa nezvýši, ani sa nepredĺži obdobie jeho poberania. Národná rada (NR) SR v stredu neposunula do druhého čítania návrh novely zákona o dani z príjmov, ktorý predložil nezaradený poslanec Richard Vašečka.
Navrhoval, aby sa mesačný daňový bonus na vyživované dieťa do 15 rokov veku zvýšil zo súčasných 100 eur na 140 eur, ako to bolo v minulosti. Takisto chcel presadiť, aby sa nižší 50-eurový bonus pre deti nad 15 rokov vyplácal dlhšie, ako len do ich 18. roku, ako je to v súčasnosti. Upraviť chcel aj percentuálne limity naviazané na celkový počet detí poberateľa bonusu.
Slovensko čelí demografickým problémom
Predkladateľ upozornil na to, že SR čelí závažným demografickým výzvam, ktoré majú priamy dosah na jej hospodársku, sociálnu a fiškálnu stabilitu. Dlhodobý trend nízkej pôrodnosti, starnutia populácie a odchodu mladých ľudí do zahraničia vedie k znižovaniu počtu ekonomicky aktívnych osôb.
„V tejto situácii je daňová politika kľúčovým nástrojom štátu, ktorým môže motivovať rodiny k rozhodnutiu mať viac detí a zároveň ich chrániť pred negatívnymi dôsledkami konsolidačných opatrení,“ uviedol Vašečka v dôvodovej správe.
