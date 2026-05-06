Vysnívaná plavba loďou sa zmenila na horor: Plavidlo sa chystá zakotviť, na palube bolo WHO v ochranných oblekoch

Foto: SITA/AP

Roland Brožkovič
TASR
Loď s približne 150 pasažiermi a členmi posádky vyplávala z južnej Argentíny.

Španielsko umožní výletnej lodi Hondius, na ktorej sa vyskytli prípady infekcie hantavírusom a tri úmrtia, aby zakotvila na Kanárskych ostrovoch. Zdravotné úrady zároveň vyšetrujú, či na palube došlo k prenosu vírusu z človeka na človeka, informovala agentúra DPA, píše TASR.

Španielske ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že dané rozhodnutie bolo prijaté v koordinácii so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a Európskou úniou v súlade s medzinárodným právom a humanitárnymi zásadami.

Vírus potvrdili u dvoch pasažierov

U dvoch pasažierov výletnej lode bol medzitým potvrdený kmeň hantavírusu, ktorý sa prenáša medzi ľuďmi. Oznámilo to ministerstvo zdravotníctva Juhoafrickej republiky (JAR), kam ich previezli. Z výsledkov predbežných testov sa u Holanďanky, ktorá zomrela v Johannesburgu, a Brita stále ležiaceho v nemocnici, zistil kmeň vírusu Andes.

Foto: SITA/AP

Ide o jediný známy hantavírus, pri ktorom bol preukázaný prenos z človeka na človeka, povedal v parlamentnom výbore juhoafrický minister zdravotníctva Aaron Motsoaledi. Loď s približne 150 pasažiermi a členmi posádky vyplávala z južnej Argentíny a v súčasnosti kotví pri Kapverdských ostrovoch. Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) posudzuje situáciu na palube a určuje, ktoré osoby je potrebné urgentne evakuovať.

Zvyšní pasažieri a posádka majú pokračovať v plavbe smerom na Kanárske ostrovy, kam by mali doraziť v priebehu troch až štyroch dní. WHO uviedla, že Kapverdy nemajú kapacity na vykonanie celej operácie, a preto boli Kanárske ostrovy označené ako najbližšie vhodné miesto na poskytnutie pomoci. Španielsko zároveň umožnilo letecký transport lodného lekára, ktorý je v kritickom stave.

Presný prístav na Kanárskych ostrovoch zatiaľ nebol určený. Po príchode majú byť všetci ľudia na palube vyšetrení, v prípade potreby liečení a následne repatriovaní do svojich domovských krajín. WHO podľa epidemiologičky Marie Van Kerkhoveovej pripúšťa, že na palube mohlo dôjsť k prenosu hantavírusu z človeka na človeka. Nateraz sa eviduje sedem prípadov nákazy a tri úmrtia – ide o starší holandský pár a nemeckého občana. Laboratórne testy pokračujú.

WHO uvádza, že nákaza hantavírusom sa zvyčajne spája s kontaktom s hlodavcami alebo ich výlučkami, pričom prenos medzi ľuďmi je zriedkavý. V tomto prípade však odborníci nevylučujú možnosť takéhoto šírenia, prípadne infekciu v uzavretých priestoroch lode alebo na miestach navštívených počas plavby.

Prevádzkovateľ lode odmietol tvrdenie, že by sa na palube nachádzali potkany. Hantavírus môže spôsobiť horúčku a závažné respiračné ochorenie. Infekcia sa najčastejšie prenáša vdýchnutím kontaminovaného prachu, výnimočne aj uhryznutím. Výskyt nákazy na lodi je podľa WHO nezvyčajný.

