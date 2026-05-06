Martina Schindlerová šokuje spôsobom, ako lieči svoje choré deti: Mnohým rodičom sa to nebude páčiť

Foto: Instagram.com/schindlerovamartina

Jana Petrejová
K chorobám pristupuje inak ako iní. 

Keď ide o zdravie detí, väčšina rodičov siaha automaticky po liekoch. No čo ak existuje aj iný prístup? Bývalá finalistka SuperStar sa rozhodla ísť proti prúdu a otvorene priznáva, že vo svojej domácnosti má na túto tému jasný postoj. 

Keď si jej deti pýtajú lieky, odpoveď často nie je taká, akú by možno očakávali. Martina Schindlerová sa netají tým, že namiesto rýchlych riešení uprednostňuje premýšľanie nad príčinou problému a prirodzenejšie spôsoby, ako telu pomôcť, ako objasnila pre Šarm. Jej prístup môže niekoho prekvapiť, iného inšpirovať – no rozhodne otvára dôležitú diskusiu o tom, ako dnes pristupujeme k zdraviu a výchove detí.

Dôležitá je psychika a intuícia

Nie je to len o odmietaní “chémie”, ale aj o zodpovednosti, dôvere a učení detí vnímať vlastné telo. Speváčka sa snaží viesť svoje deti k tomu, aby nepovažovali tabletku za prvé riešenie, ale naučili sa zamyslieť nad tým, čo ich telo potrebuje a prečo vznikol problém.

Podľa nej je koreňom zdravotného problému predovšetkým psychika. “Vždy, keď sa necítime dobre, by sme sa mali v prvom rade obrátiť sami na seba a úprimne si odpovedať, čo nás štve a prečo to neriešime, lebo tie pocity nemáme zo srandy,” uviedla Martina Schindlerová, ktorá zdôraznila intuíciu. Práve tú treba počúvať, v opačnom prípade sa nám to môže nepríjemne vypomstiť vo forme zdravotného problému na fyzickej úrovni.

Aj keď spevácka diva nie je úplne proti modernej medicíne, v niektorých prípadoch ju považuje za nie práve najlepšie riešenie. “Keď niekto dlhodobo berie lieky, naruší to rovnováhu tela a duše, lebo telo zrkadlí len dušu a potom nevieme počúvať ani sami seba. Teda, ja nie som veľmi za lieky, no keď mi je najhoršie, tak tiež si dám, ale nepoddávam sa tomu, že by som sa k tomu utiekala,” priznala.

Deti chcú lieky, ona ich učí trpezlivosti

