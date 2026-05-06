Slováci zbytočne preplácajú za tankovanie: Benzín a nafta môžu byť lacnejšie až o 20 centov, SaS spustila petíciu

Opozičná SaS vyzýva vládu, aby znížila spotrebnú daň z pohonných hmôt. Predstavitelia strany na brífingu pred Úradom vlády SR uviedli, že nižšie zdanenie benzínu a nafty by podľa nich mohlo znížiť ceny palív o približne päť až 20 centov za liter. Strana zároveň oznámila, že spustila petíciu za lacnejšie tankovanie. SaS návrh na zníženie spotrebnej dane z palív predstavila už v marci.
„Dnes sme spustili petíciu. Petíciu za lacnejšie tankovanie. Chceme požiadať všetkých občanov Slovenska, podpíšte, prosím vás, túto petíciu, aby sme vyslali opäť jasný signál vláde, že má riešiť problémy Slovenska,“ uviedol predseda SaS Branislav Gröhling.
Vyššie ceny palív podľa SaS zasahujú celú ekonomiku
Podľa Gröhlinga vysoké ceny benzínu a nafty nezasahujú iba motoristov, ale aj živnostníkov, firmy a celý dodávateľský reťazec, keďže drahšie pohonné hmoty sa premietajú do cien dopravy, služieb aj potravín. Karol Galek zo SaS uviedol, že Slovensko má podľa strany opäť najvyššie ceny benzínu v rámci krajín V4 a podobná situácia je aj pri nafte.
„Skutočne cesta, ako pomôcť občanom, je znížiť spotrebnú daň z palív. Znížiť takto ceny a potrebujeme, aby sme boli práveže najlacnejší zo všetkých štyroch krajín,“ povedal Viskupič. Viskupič tvrdí, že Slovensko by malo využiť výhodu vlastnej rafinérie a nastaviť ceny tak, aby sa oplatilo tankovať na Slovensku aj vodičom zo susedných krajín či tranzitnej doprave. Podľa neho by nižšie ceny mohli zvýšiť objem predaja palív na Slovensku, čím by štát časť výpadku zo spotrebnej dane získal späť cez vyšší predaj, DPH a samotnú spotrebnú daň.
SaS kritizuje vládu aj ministerku hospodárstva
Predstavitelia SaS sa na brífingu vyjadrili aj k ministerke hospodárstva Denise Sakovej. Uviedli, že vláda zatiaľ nepredstavila sľubované prorastové opatrenia na podporu ekonomiky a namiesto toho zvyšovala dane a zaviedla transakčnú daň. Podľa strany by zníženie spotrebnej dane z palív predstavovalo systémové opatrenie, ktoré by mohlo pomôcť domácnostiam aj ekonomike.
„Mali sme akože samoreguláciu Slovnaftu. Táto fungovala mesiac. Čo máme dnes? Najvyššie ceny benzínu v rámci V4. Ako keby si Slovnaft zrazu kompenzoval všetko to, o čo prišiel počas toho jedného mesiaca,“ uviedol Galek. SaS sa vyjadrila aj k argumentácii o lacnej ruskej rope. Očakávania, že lacnejšia surovina zníži ceny palív na Slovensku sa nenaplnili.
„Všetci sme čakali ako na spasenie na lacnú ruskú ropu. Paradoxne, keď Rusi zbombardovali ropovod Družba a lacná ruská ropa k nám netiekla, tak sme mali najlacnejšie ceny benzínu. Akonáhle znova začala tiecť, tak máme najvyššie ceny v rámci V4. Ja tomu hovorím Ficov paradox. Jednoducho lacná ruská ropa neexistuje,“ skonštatoval Galek. Podľa SaS má petícia vytvoriť tlak na vládu, aby sa návrhom opäť zaoberala. Strana avizovala, že po vyzbieraní podpisov chce petíciu odovzdať na Úrade vlády SR.
